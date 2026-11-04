La Casa de Ejercicios de Toledo ha acogido casi 400 pernoctaciones y atendido a unas mil personas

Casa de Ejercicios el Buen Pastor de Toledo - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Diocesana de Ejercicios 'El Buen Pastor' de Toledo, donde se alojaron los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda de la semana pasada, ha atendido durante una semana a casi mil personas en el servicio de comedor y ha favorecido unas 400 pernoctaciones.

"Lo único que queríamos era atenderlos y es lo que hemos intentado para paliar esa tragedia y ese dolor que tienen", ha manifestado en rueda de prensa la directora de la Casa de Ejercicios, Marta Gómez, para destacar la colaboración y la ayuda que se ha prestado desde distintas administraciones: "Todo el mundo se ha volcado".

Así, ha relatado que la Junta de Comunidades ayudaba con el servicio de desayunos, comidas y cenas; el Ayuntamiento facilitaba la recogida de basuras y los servicios municipales "que hicieran falta"; y la Diputación provincial "ha estado pendiente en todo momento de lo que necesitásemos", facilitando desde palés de agua a vasos de cartón.

También ha apuntado la labor de Cáritas, que ha ayudado "en todo" como en limpiar esas zonas comunes, atender a la gente, proporcionar ropa o útiles de aseo; así como Cruz Roja, desde donde han estado voluntarios, psicólogos y servicios sanitarios, "que han estado allí 24 horas incluso pernoctando para cubrir si alguien lo necesitaba".

Ha resaltado también la labor de los sacerdotes trabajando "mano a mano" oficiando misas diarias, del Banco de Alimentos que les ha llevado la tarjetas monedero para comprar "lo que fuese necesario" o de particulares como Tomás Palencia, organizando las cenas y las comidas, y el dueño de un restaurante cercano que cerró el pasado viernes para prestar ayuda.

La Asociación de Empresas de Castilla-La Mancha, la confitería de Santo Tomé y distintas entidades de la ciudad también han ayudado, por lo que la directora de la Casa de Ejercicios ha dado las gracias a toda la gente que ha echado una mano. "Allí lo que ha habido ha sido paz porque el Señor ha estado en la casa toda esta semana a través de los voluntarios, de los sacerdotes y de la oración de cada una de las personas que han estado y que siguen rezando por esas familias".

"Desde que entraron las primeras familias hasta que ha salido la última hemos estado priorizando siempre que ellos estuvieran como en casa, a pesar de lo que estaban sufriendo", ha indicado, para poner ejemplos como el de la familia del maquinista que estaba en prácticas "que nos decía que en su casa de toda la vida, el edificio de enfrente se llamaba 'El Buen Pastor' y estaba acostumbrada a ver ese nombre en la casa familiar de sus padres".

También ha mencionado a una pareja que al llegar estaban "como descolocados" y no sabían qué era esta Casa de Ejercicios. "Cuando se marcharon nos pidieron transmitir a los sacerdotes ese agradecimiento porque sin ellos no saben lo que hubiese sido de ellos". "Familias que simplemente te buscaban para darles un abrazo o que les dijeras tómate algo. Agradecían cualquier gesto", ha proseguido.

Es por ello que, a preguntas de los medios, ha relatado que a través de esta tragedia se ha evangelizado "mucho", para afirmar que nunca había sentido "tan presente y de manera tan fuerte al Señor". "Eso es lo que más nos ha llegado a todos", ha dicho, para finalizar dando su agradecimiento a todos los trabajadores de la Casa que "han estado allí sin turno, ni horario, ni nada. Ellos han ido todo lo que han podido y han descansado cuando ya el cuerpo no podía más".