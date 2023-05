Casañ se alinea con Sáez en Albacete y apuesta por él para repetir Alcaldía

Cree que su proyecto común de ciudad "debe continuar" y asegura que apoyará su labor si revalida bastón de mando "desde donde sea"

ALBACETE, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Albacete y hasta ahora líder de CS en la ciudad, Vicente Casañ, ha querido mostrar su apoyo a la candidatura socialista del actual máximo dirigente en el Ayuntamiento, Emilio Sáez, tras una legislatura en la que han gobernado juntos alternándose al frente de la Presidencia del Consistorio de la ciudad.

"Estoy convencido de que hemos hecho avanzar a Albacete lo que no ha hecho en los últimos años, jamás había avanzado tanto, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho en este gobierno de coalición", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Se ha acordado de dos de sus compañeros de CS, Julián Ramón y Laura Avellaneda, que han compartido un pacto que "nadie pone en duda" y ha sido "gracias a creer en las personas".

Esto ha sido "no sólo de la mano de técnicos municipales y concejales, sino también de la sociedad de Albacete, algo que ha sido muy importante", una cuerdo "que ha traído muy buenos resultados".

Según defiende, él confía más "en personas que en políticos", algo que propone de cara a las municipales, ya que desde su punto de vista la coalición ha hecho "un buen equipo y ha salvado diferencias más allá de partidos políticos, y ahí están los resultados innegables".

Ha tenido mucho agradecimiento para todos los concejales, entre ellos Emilio Sáez, "trabajador incansable que ha puesto toda la carne en el asador para que Albacete sea la ciudad moderna, alegre y de color, accesible, mucho mejor que hace cuatro años", pese a la pandemia.

En lo personal, a Emilio Sáez le desea "lo mejor", ya que gracias a él ha habido "mucho entendimiento", por lo que hace un balance "muy positivo". Con esta premisa, se ha mostrado convencido de que este proyecto de ciudad "debe continuar" tras las elecciones municipales.

Con todo, tiene claro que más allá de siglas políticas, el proyecto que han comandado "merece continuidad". "El que no se embarca no se marea, y eso no se le puede imputar de ninguna manera a Emilio Sáez, que no ha defraudado", ha aseverado Casañ.

TRAS EL 28-M

Preguntado por si figurará dentro del proyecto de Sáez en el caso de que el PSOE revalide la Alcaldía que ostenta, ha dicho que "uno nunca sabe", pero está seguro de que el proyecto es "un buen proyecto de ciudad".

"Y allá donde esté, lo apoyaré. Pero por encima de dónde tiene que estar cada uno, lo importante es una idea de ciudad, un proyecto de avance, y yo coincido plenamente con los planteamientos de los últimos cuatro años. La convivencia ha sido gratificante para la ciudadanía, pero insisto, a partir del domingo, uno nunca sabe", ha reiterado.

Sobre lo que queda de Ciudadanos, cree que el enfoque "ha sido erróneo", y se hubiera conseguido mucho más en las urnas si no se hubieran desmarcado del proyecto común de ciudad.

"Lo tengo claro, el proyecto de la ciudad de Albacete es una solicitud a las calles, a los barrios, a las pedanías, porque Albacete es un mejor Albacete que hace cuatro años", ha indicado.