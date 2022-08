Casas Colgadas sube telón 9 años después con Jesús Segura emocionado al volver a los fogones donde inició su carrera

CUENCA, 17 Ago. (De Jesús Huerta y Juan Ignacio Gómez para EUROPA PRESS) -

El tango 'Volver', en la voz de Estrella Morente, ha sido el hilo musical elegido por el chef Jesús Segura en la inauguración del Restaurante Casas Colgadas-Jesús Segura que se ha materializado este martes y que abrirá sus puertas al público este miércoles, 17 de agosto.

En la sala privada de La Casa de la Sirena, uno de los nuevos espacios que componen el restaurante que se ha desdoblado del viejo Mesón Casas Colgadas para adquirir identidad propia, el propio chef se ha decantado por este tema para recordar a aquel joven cocinero que, hace 22 años, hacía prácticas en las cocinas del establecimiento hostelero regentado por los Torres y que un día, pelando cebollas, soñó con tener las llaves del local.

El sueño se ha cumplido este 16 de agosto de 2022. Segura ha abierto por primera vez las llaves del nuevo restaurante Casas Colgadas, poniendo fin a nueve años de cierre del que un día fue emblema gastronómico de la ciudad.

En la inauguración, el alcalde de la ciudad, Darío Dolz, le ha encargado la misión de devolver al icono de la ciudad al lugar que se merece, poniendo una fecha enel horizonte para cumplir la misión, la próxima gala Michelín, que se celebrará en unosmeses en Toledo. Segura se toma con humor la presión en este día tan especial para elhostelero, porque la emoción puede más que los nervios.

RECORRIDO POR EL RESTAURANTE

Segura ha liderado el paseo inaugural por las instalaciones de los dos restaurantes de su proyecto. La primera parada, en la sala negra, el comedor principal de las Casas Colgadas, inspirado en las pinturas de Millares y abierta a los balcones a la hoz del Huécar.

Por unas estrechas escaleras se llega a la sala privada y la bodega. Los finos acabados de las mesas contrastan con la naturalidad de la roca donde se han diseñado estos espacios gastronómicos.

Segura ha explicado cada rincón dejándose llevar por los recuerdos profesionales y familiares que le unen a este lugar. Sin que sirva de precedente, el chef ha permitido a las autoridades entrar en la cocina y ha bromeado al pedir a los cocineros que se cuadren. La plantilla se ha llevado también las felicitaciones y mensajes de ánimo de los visitantes.

El paseo termina en la Casa de la Sirena, que cuenta con un comedor privado en el que es producto cero hasta la cubertería, con enseres procedentes de lugares conquenses comoVillaconejos de Trabaque, donde la madera está muy presente.

Este es el restaurante que más bebe de la filosofía de Trivio, con una amplia barra, mesas para grupos y vistas enmarcadas, a imagen y semejanza del diseño del Museo de Arte Abstracto. Durante las tres próximas semanas, estos espacios gastronómicos ya están reservados. El soñador estudiante de cocina comienza con buen pie y ahora llora por emoción, no por pelar cebollas.

DOLZ: "TIENES EN TUS MANOS UN ICONO DE LA CIUDAD, NO TE DIGO MÁS"

El alcalde de la ciudad, Darío Dolz, ha puesto en valor la importancia de la jornada de este martes para Cuenca, que recupera "un icono que se va a ver elevado a la máxima potencia".

Se recupera un "tractor" para la ciudad tanto a nivel gastronómico como turístico tras nueve años de cierre, y supondrá una "buena carta de presentación" para aspirar a ser Capital Española de la Gastronomía.

"Me he quedado boquiabierto. El espacio es un icono, no te digo más", ha avisado Dolz al chef Jesús Segura, a quien augura un "éxito" cercano, confiando en que incluso en unos meses pueda conseguir su Primera Estrella Michelin para este espacio en la Gala que la prestigiosa guía celebra en Toledo a final de este año.

Dolz ha querido dar las gracias a todos los patronos del Consorcio Ciudad de Cuenca por una actuación en un Bien de Interés Cultural que "no hubiera sido posible sin todas las administraciones".

Una inversión de 1,4 millones de euros para los dos restaurantes y sus servicios adicionales, ha dicho Dolz. "Parece mucho, pero viendo el resultado, es más que justo y económico" pese a las "dificultades" que presentó la obra.

GUIJARRO: "TIENES UNA GRAN RESPONSABILIDAD"

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado por su parte que Jesús Segura asume ahora "una gran responsabilidad" al contar ahora con las llaves de los fogones más prestigiosos de la ciudad.

También se ha mostrado confiado en que llegue la Estrella Michelin para este espacio, y este será "uno de los hitos" que ocurrirán en Cuenca desde el plano turístico.

"Estoy seguro de que estos dos restaurantes será un gran punto de apoyo", ha confiado el 'número dos' del Gobierno regional, que asegura que todo ello "dará sus frutos" en el entorno del Casco Histórico. "Que te vaya bien, porque le irá bien a Cuenca".

