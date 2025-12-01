'El Cascanueces' vuelve al Teatro Circo de Albacete del 11 al 14 de este mes de la mano de Cultural Albacete

Presentación de 'El Cascanueces' en el Teatro Circo de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Albacete, a través de Cultural Albacete y con el patrocinio de RES power for good, pone a disposición del público una nueva edición del ballet 'El Cascanueces', dirigido por el joven (pero ya prestigioso) bailarín y coreógrafo albacetense Ismael Olivas, que podrá verse los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre.

Durante la presentación, la diputada provincial Ana Albaladejo ha destacado la profunda conexión entre este montaje y la ciudadanía. "Este es 'nuestro Cascanueces', el de Albacete. No sólo por su calidad artística, sino por su alma y por su corazón. Lo que verdaderamente nos ilusiona es que tenga tanto talento de artistas de aquí".

En este sentido, Albaladejo ha remarcado la implicación ciudadana que da más fuerza si cabe a la iniciativa: "Nos cuenta que este año en el casting participaron 300 personas, de entre 4 y 74 años. Cuando la gente participa así, es porque tiene ganas, talento e ilusión. Ante proyectos así, la provincia responde".

Según ha informado la Diputación en un comunicado, ha destacado el papel del Real Conservatorio de Música y Danza de Albacete, que en 2026 celebrará su 75º aniversario. "Es una de nuestras 'grandes joyas'. Este centro público ha permitido y permite que grandes artistas puedan formarse y desarrollar su talento; y es bonito ver que muchas de esas personas van a ser parte de esta iniciativa sobre el escenario", ha dicho.

De su lado, el director y coreógrafo del espectáculo, Ismael Olivas, ha compartido la emoción que supone regresar a su ciudad y tener la oportunidad de trabajar en este espectáculo tan especial. "Es una fortuna poder traer esta historia a Albacete. Nace desde el corazón, con artistas desde los 4 hasta los más de 70 años compartiendo escenario con grandes profesionales que han dejado contratos fuera para venir aquí. Ver a mi familia en el patio de butacas eso es único. Este Cascanueces es también un regalo personal para mí y para mi ciudad".

El coreógrafo ha puesto en valor el enorme trabajo realizado y los reconocimientos obtenidos. "Somos el primer Cascanueces a nivel mundial que incorpora danza española de Escuela Bolera. Ese riesgo artístico nos ha llevado a ganar dos medallas de plata en el Prix d'Europe en París", ha explicado emocionado.

RAÍCES LOCALES, EXCELENCIA Y APUESTA DE FUTURO

El gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, ha contextualizado el proyecto dentro del panorama nacional y europeo de cascanueces tradicionales y remarcó la diferencia clave de esta propuesta: este Cascanueces es para Albacete y de Albacete. No está pensado para salir de gira. "Es producto local cultural".

En este sentido, Beléndez ha adelantado visiones de futuro con respecto a este proyecto tan especial, como la creación de una orquesta de jóvenes de Albacete para interpretar la música en directo en próximas ediciones, la publicación anual de materiales que documenten el proyecto como patrimonio cultural local y, por supuesto, la consolidación del Cascanueces como tradición anual fija en la programación.

Todo ello, en base al crecimiento del proyecto que, con respecto a su primera 'entrega' el año pasado, suma más funciones, más participantes, nuevos vestuarios y la implicación del tejido privado. En este caso, de la mano de RES power for good.

Su representante en esta presentación, Jara Pérez, ha recordado los 10 años de colaboración de la empresa con Cultural Albacete y su compromiso con la cultura accesible: sesiones con entradas simbólicas para escolares y precios populares para público general, conformando un apoyo estructural para democratizar el acceso a espectáculos de primer nivel.

En ese sentido, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Elena Serrallé, ha destacado también la importancia del Teatro Circo como referente cultural y ha señalado que apostar por la cultura es también apostar por identidad, cohesión social y proyección de ciudad.

Las representaciones, con entradas ya agotadas, tendrán lugar en el Teatro Circo el jueves 11 y viernes 12 de diciembre (a las 20.00 horas); y el sábado 13 y domingo 14 (a las 18.00 horas). Además, el viernes 12 habrá un pase matinal dedicado en exclusiva a escolares de centros educativos de la provincia.

'El Cascanueces', basado en la música de Tchaikovsky y con esta versión coreográfica original de Ismael Olivas, se reafirma como un proyecto coral, de raíz local, que crece en impacto, participación y relevancia cultural.