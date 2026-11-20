Archivo - Personal de correos acude a un colegio electoral. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del próximo día 29, de las cuales 42.262 correspondieron a Castilla-La Mancha.

En esta región, se han registrado 29.807 solicitudes gestionadas en las Oficinas de Correos dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral y 12.455 provienen de solicitudes web dirigidas a las mismas delegaciones.

A nivel nacional, las solicitudes del voto por correo supone un 58,07% menos que en los anteriores comicios --que tuvieron lugar en plena temporada estival, el 23 de julio de 2023 y en los que se registraron cifras históricas de voto postal--, pero un 11,47% más que en las legislativas de 2019, que se celebraron el 10 de noviembre, un periodo similar al actual.

Según ha informado Correos, de las 1.099.687 solicitudes de voto por correo admitidas, 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática a través de la web de la companía. En concreto, hasta ahora se han presentado 986.446 solicitudes más que en 2019 y 2.622.755 menos que en 2023.

La comunidad donde más personas han lo han pedido es Andalucía (202.683), seguida de Madrid (149.499) y Cataluña (129.918). Ya por debajo de las 100.000 solicitudes figuran la Comunidad Valenciana (87.930), el País Vasco (73.494), Castilla y León (71.076) y Galicia (70.326). El resto están por debajo de las 68.574 registradas en Canarias, con Ceuta (3.283), Melilla (3.806), La Rioja (8.252) con el menor número de solicitudes.

Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el Censo, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral siguen remitiendo los envíos con la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente.

NO ESPERAR AL ÚLTIMO DÍA

El Censo tiene de plazo hasta el día 22 de noviembre para hacer entrega de esos envíos a Correos, que seguirá poniéndolos a disposición de los ciudadanos a medida que los reciba. Por su parte, las personas que lo han solicitado tendrán de plazo para depositar su voto hasta las 14.00 horas del día 26, tras la ampliación aprobada este jueves por la Junta Electoral Central (JEC), pero la compañía recomienda no esperar al último día.

El personal de Correos realiza al menos dos intentos de entrega en mano de la documentación documentación a los electores y, si no lo consigue, deja aviso para que vaya a recogerla a la oficina correspondiente.

Cuando vayan a votar, se comprobará la identidad del votante mediante el DNI, pasaporte o permiso de conducir y se anotará el número del documento identificativo, dando fe de la recepción de los sobres y papeletas con la firma de la entrega por parte del solicitante.

Hasta este viernes, Correos ya ha puesto a disposición de los electores 752.930 documentaciones electorales para que puedan ejercer su derecho.

En caso de que el elector no haya recibido su documentación electoral y vaya a cambiar de dirección respecto a la que indicó en su solicitud, puede localizar el número de registro de su envío en la página web del Censo Electoral y solicitar la reexpedición de la documentación en cualquier oficina de Correos a otra dirección o a otra oficina de Correos, con plazo suficiente para que Correos se lo pueda hacer llegar al nuevo destino.

COMPROBAR LA SITUACIÓN DEL ENVÍO

Ese número de registro también permite al elector comprobar la situación del envío en el localizador de la web de Correos www.correos.es.

Quienes hayan solicitado el voto por correo pero no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos para depositarlo, podrán autorizar a otra persona a realizar la entrega en su nombre, mediante un documento firmado por elector (se puede utilizar el modelo que Correos facilita en su web) y la copia del DNI tanto de quien vota como de quien entrega el sufragio.

El personal de Correos no aceptará la entrega de documentación electoral perteneciente a otro elector si no se acompaña de la correspondiente autorización firmada por el elector, que deberá ser conservada, junto a la fotocopia del documento oficial acreditativo del elector y de quien entrega en su nombre la documentación electoral, para su remisión a la Junta Electoral correspondiente.

TARJETAS CENSALES YA REPARTIDAS

Correos se encarga también de repartir las tarjetas censales, la propaganda electoral, de mandar a los ayuntamientos de la lista del censo, de la recogida de documentación el día de las elecciones y de enviar las comunicaciones a miembros de las Mesas Electorales en los municipios con los que hay acuerdo.

Según detalla en una nota de prensa, ya se han distribuido las 35.953.542 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares en los que hay personas con derecho a voto y continúa el reparto de la propaganda electoral.

La compañía sostiene que desde la convocatoria de las elecciones a Cortes Generales, ha ido adoptando todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales y está poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del correcto desarrollo del proceso.

Sin embargo, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se alertaba este jueves de "riesgo de colapso" en las oficinas postales por falta de personal y se acusaba de imprevisión a la dirección de la sociedad estatal, a la que exigía la contratación inmediata de refuerzos.