Los castellanomanchegos prevén un gasto medio de 1.100 euros para vacaciones, un 13% inferior a la media, según Cetelem

Varias personas en la playa. - Glòria Sánchez - Europa Press

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los castellanomanchegos gastarán de media 1.100 euros durante este verano, cifra que queda un 13% por debajo de la media española total, que llega hasta los 1.257 euros, según los datos del Observatorio Cetelem y su Zoom anual sobre la intención de gasto de los españoles para el verano.

El gasto medio para el periodo estival de este 2026 supone un ligero descenso del 1% en comparación con el año anterior. El 75% de los encuestados han manifestado su intención de viajar durante las vacaciones de verano, lo que supone un descenso de 5 puntos porcentuales respecto al año anterior, aunque iguala a la media española.

El importe medio de gasto para los que viajarán es de 1.300 euros, que implica un descenso del 8% respecto al año anterior y una diferencia del 12% con la media española, que se sitúa en 1.482euro.

Más de la mitad de los que sí viajarán mantiene el presupuesto respecto al año pasado (64%), cifra que supera en 14 puntos la intención media de los españoles. En consecuencia, existe un fuerte descenso entre los que declaran tener intención de reducir su gasto: una caída de 8 puntos respecto al año pasado y 15 puntos por debajo de la media.

Si desglosamos el gasto encontramos que los importes destinados al alojamiento y el transporte quedan por debajo de la media española. El importe medio previsto para el alojamiento se sitúa en 429 euros, cifra un 21% menor que lo declarado el anterior verano. El importe previsto para el transporte, por su parte, aumenta un 6%, situándose en 224 euros.

El 82% de los encuestados ha manifestado su preferencia por el turismo dentro del territorio español, lo que supone un aumento de 3 puntos respecto a 2025. El turismo de playa es el claro favorito para los viajeros, con un 64%, aunque muestra un fuerte descenso 11 pp desde el verano anterior.

El turismo rural se sitúa en segundo puesto, con un 33% de menciones entre los castellanomanchegos y un crecimiento muy notable de 15 puntos porcentuales, situándose además casi 10 puntos porcentuales por encima de la media española. Salir a restaurantes es la actividad principal Existe un fuerte aumento de 17 puntos porcentuales entre los castellanomanchegos que sí viajarán y mencionan salir a restaurantes como actividad principal durante las vacaciones (64%).

Mencionan también otras actividades, como ir a conciertos, actividad que aumenta ligeramente respecto a 2025. El resto de actividades, como ir de shopping o ir al cine, apenas supone el 30% de las respuestas.

EL GASTO MEDIO DE LOS QUE NO VIAJARÁN AUMENTA

Uno de cada 4 encuestados prevé quedarse en su lugar de residencia durante las vacaciones. El 73% de ellos explica que se debe a su situación económica: no obstante, este dato desciende 2 puntos porcentuales respecto a 2025, aunque sigue posicionándose por encima de la media española (8pp).

El siguiente motivo más mencionado para no viajar es el encarecimiento del precio del alojamiento, que supone el 27% de las respuestas. Además, existe un fuerte descenso de 15 puntos porcentuales entre los encuestados que afirman no viajar para poder ahorrar más. No obstante, los que no planean viajar sí que prevén realizar actividades durante los meses de verano, con un gasto medio de 500 euros, que supone un incremento del 29% respecto al año pasado.

No obstante, el 64% planea gastar menos que el año pasado. Las actividades de preferencia entre los que no viajarán son salir a restaurantes y realizar actividades deportivas, con un 36% en ambos casos. No obstante, observamos un fuerte descenso en las respuestas sobre restaurantes y un incremento en el segundo caso, es decir, el deporte.