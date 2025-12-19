Los castellanomanchegos realizaron 2,61 millones de viajes en el tercer trimestre, un 4,5% más que en 2024

Viajeros en la Estación de Atocha durante la operación salida por el puente de la Constitución, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Castilla-La Mancha han realizado 2,61 millones de viajes en el tercer trimestre del año, lo que ha supuesto un incremento del 4,5% en relación al mismo periodo de hace un año, según los datos de Encuesta de Turismo de Residentes hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

Además, en lo que se refiere a las pernoctaciones, alcanzaron los 14,01 millones, que implicaron un incremento del 3,8%. Los castellanomanchegos realizaron un gasto de 918 millones de euros en los viajes que hicieron, un 3,7% más en relación al mismo periodo de 2024.

Respecto al gasto medio por castellanomanchego, se situó en 351 euros, mientras que el gasto medio diario se fijó en 66 euros.

ESPAÑA

Por su parte, los residentes en España realizaron 58,2 millones de viajes en el tercer trimestre del año, un 3,6% menos que en el mismo periodo de 2024, según los datos de dicha encuesta que cifra en 25.014 millones de euros el gasto total registrado en estos viajes, un 1,9% más.

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional disminuyeron un 4,7%, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 4 %.

Los viajes de ocio, recreo y vacaciones descendieron un 2,8% en el tercer trimestre y las Visitas a familiares o amigos un 2,2%.

Los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales disminuyeron un 18%, según el instituto estadístico.

Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos descendieron un 1,8%. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 19,9%.

El principal destino de los viajeros españoles fue Andalucía (17,3% del total), Cataluña (12,3%) y Comunitat Valenciana (10,7%), según datos del INE.

En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Comunidad de Madrid supusieron el 18,9% del total. Por detrás se situaron Cataluña (17,1%) y Andalucía (15,3%). Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en País Vasco (1.562 viajes por cada 1.000 habitantes), Comunidad de Madrid (1.511), y Aragón (1.360).

EL GASTO SUPERA LOS 25.000 MILLONES

El gasto total de los viajes del tercer trimestre fue de 25.014,9 millones de euros, con un aumento del 1,9% respecto al mismo periodo de 2024. En los viajes con destino nacional el gasto total bajó un 0,1%, mientras que en los realizados al extranjero subió un 6%.

El gasto medio diario fue de 67 euros: 55 euros en los viajes con destino interno y 111 en los realizados al extranjero.

Por partidas de gasto, el mayor en los viajes internos fue el realizado en alojamiento, con el 29,5% del total y un descenso anual del 0,4%. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, con el 27% del total y un incremento del 8,2%.

Por destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Canarias (96 euros), Islas Baleares (87 euros) y Comunidad de Madrid (82 euros). Y los más bajos en Castilla-La Mancha (37 euros), Castilla y León (38 euros) y Extremadura (42 euros).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (84 euros), Extremadura (77 euros) y Galicia (76 euros). Y los menores en Región de Murcia (56 euros), Castilla y León (60 euros), y País Vasco (62 euros).