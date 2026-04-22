Castilla-La Mancha adquiere 15.000 dosis para inmunizar a bebés frente al virus respiratorio sincitial

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TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado en la campaña 2026-2027 la adquisición de 15.000 dosis de 'Niservimab', una vacuna destinada a la inmunización de neonatos y lactantes frente al virus respiratorio sincitial (VRS), por un importe de más de 3,2 millones de euros, tal y como ha anunciado la consejera Portavoz, Esther Padilla.

Según ha explicado, se trata de un anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de infecciones en las vías respiratorias inferiores en menores de un año, especialmente bronquiolitis y neumonías.

"A nivel mundial, este virus es ya la segunda causa de muerte en menores de un año", ha advertido la portavoz. En efecto, ha apuntado que las infecciones por VRS suponen anualmente una importante sobrecarga asistencial todos los inviernos, tanto en los servicios de Atención Primaria como en los hospitales, "lo que se traduce en un incremento de las visitas a Urgencias, de los ingresos en planta y de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos pediátricos".

Los datos disponibles apuntan a una efectividad en torno al 80% en la prevención de enfermedad grave y hospitalización en menores de un año, lo que según ha indicado la portavoz, evidencia la importancia de dicha prevención para la sostenibilidad del sistema sanitario, ha informado la Junta en un comunicado.

Esta decisión se entiende "todavía mejor", ha proseguido Padilla, si la situamos en el marco de la "apuesta firme y sostenida" por las políticas de inmunización que se están desarrollando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Una apuesta que ha llevado al Ejecutivo de García-Page a incrementar de "forma significativa" la inversión en vacunas desde 2015, hasta alcanzar este año un presupuesto de más de 38 millones de euros.