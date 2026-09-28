Castilla-La Mancha aprobará este martes 17,5 millones para programas duales de FP y el nacimiento de pymes industriales

Archivo - El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes más de 17,5 millones de euros en el ámbito de la formación y cualificación y en el ámbito de la industrialización de la economía regional.

En concreto, 11,6 millones de euros para la convocatoria de programas duales de FP y 6 millones de euros para la convocatoria de Nacimiento de Pymes Industriales.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante la entrega de los Premios regionales de Turismo y las Placas a los Municipios turísticos de la Región que ha tenido lugar en Sigüenza.