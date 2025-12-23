Castilla-La Mancha aprueba 526.000 euros para la nueva convocatoria del programa de Retorno del Talento

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparecen en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes 526.000 euros para la nueva convocatoria del programa de Retorno del Talento, un programa que han permitido el retorno de 664 personas, que "son 664 experiencias que han vuelto a Castilla-La Mancha para realizar sus proyectos personales y profesionales".

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, donde ha estado acompañada por la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.

La próxima convocatoria estará dotada con 526.000 euros y mantiene tres líneas de ayuda. La primera, con ayudas de hasta 10.000 euros para la contratación indefinida de personas que vuelven a la región, que pueden llegar hasta los 15.000 euros en el caso de contratos vinculados a actividades de I+D+i en universidades o centros de innovación; la segunda, ayudas de 6.000 euros para volver a Castilla-La Mancha con un proyecto de emprendimiento por cuenta propia; y la tercera, con ayudas de 5.000 euros para ese 'Pasaporte de vuelta' asociado a los gastos de retorno a la región.

Las ayudas a este programa se podrán solicitar hasta el 20 de diciembre del 2026, es decir, estará abierta a lo largo de todo el año.

LA FP DUAL AVANZA

Franco también ha informado de que el Consejo de Gobierno de este martes ha dado luz verde a un paquete por 13,7 millones de euros dentro de su estrategia de Formación Profesional Dual, una cuantía que irá destinada a cualificar hasta a 630 personas incidiendo en "definir sectores estratégicos", una "formación a la carta" y un "llamamiento" al tejido empresarial para hablar de las necesidades de la región.

Tal y como ha apuntado en rueda de prensa, esto se diseña con las entidades promotoras y escuchando a sectores clave como transporte, construcción, hostelería o campo, de cara a escuchar sus necesidades para afinar más la estrategia.

Con estos más de 13 millones de euros, mediante un contrato de formación en alternancia, los estudiantes podrán percibir hasta un 85% del Salario Mínimo Interprofesional para que puedan formarse mientras cobran un salario.

El compromiso de contratación se eleva por encima del 30%, según ha señalado Patricia Franco, quien insiste en que se exploran sectores como videojuegos, inteligencia artificial o ciberseguridad, pensando en un nicho en que los más jóvenes tienen más oportunidades.

Las beneficiarias de esta línea de Formación Profesional, en último caso, serán las 630 personas que "tendrán oportunidad de empleo" gracias a estos programas formativos.

Además, el próximo 2 de enero saldrán 3 millones de euros más en otra de las modalidades, en este caso a personas desempleadas que puedan incorporarse al mercado laboral, un asunto que verá luz verde a principio de año.

En total, 16,7 millones de euros para que estas personas puedan recualificarse y mantener "las buenas cifras de empleabilidad" en el ámbito de Formación Profesional.

APROBADA LA TARIFA PLANA PLUS

En otro orden de cosas, ha avanzado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha dado luz verde en su última reunión la aprobación de la segunda convocatoria de la Tarifa Plana Plus con 22 millones de euros convocados destinados a los autónomos de la Comunidad Autónoma.

Según ha dicho en rueda de prensa, ya van 44 millones de euros en lo que va de ejercicio presupuestario destinados a esta materia, y ahora llega una convocatoria que mantendrá las cuatro líneas puestas en marcha a inicios de 2025.

Todo ello dentro de una "apuesta decidida" del Gobierno regional, con una primera línea con 960 euros para emprender a coste cero; una segunda con 3.000 euros para personas que inician actividad como autónomos; una tercera en la que se paga también el segundo años; y la cuarta para que los segundos y terceros años de actividad siga siendo gratuita en sectores como las zonas despobladas, mujeres o jóvenes.

En las primeras semanas se podrán cursar solicitudes en un plazo que permanecerá abierto hasta mediados de año, tal y como se acordó con los sindicatos, según ha detallado Patricia Franco.

En cualquier caso, cualquier autónomo que haya arrancado su actividad hasta el 1 de julio de 2025 podrá pedir estas ayudas con carácter retroactivo hasta el próximo 30 de junio.

Ya son 10.500 autónomos quienes se acogieron a la primera convocatoria gracias a un sistema que además ha sido "ágil en los pagos" y ya ha abonado más de 16 millones de euros para 8.113 beneficiarios.

"Afrontamos una estabilidad en el colectivo de personas autónomas, con más de 150.000, 933 más que cuando arrancamos el año", ha indicado.

OFICINA DE EMPLEO EN MANZANARES

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el expediente que va a dar el pistoletazo de salida a una nueva oficina de empleo en el municipio de Manzanares, en Ciudad Real, con una aprobación de 1,8 millones de euros, de los cuales un millón de euros ya está dibujado en el presupuesto de la Junta de Comunidades del año 2026.

Del importe aprobado hoy en Consejo de Gobierno --los 1,8 millones de euros--, el 46,2 por ciento, 858.700 euros están financiados con los fondos de modernización de la Red de Oficinas de Empleo del SEPE. Y el resto lo aporta de fondos propios el Gobierno regional.