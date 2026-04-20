Castilla-La Mancha aprueba el modelo de gobernanza de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda - JCCM

TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha procedido a regular el modelo de gobernanza de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, uno de los sistemas de humedales continentales más singulares de la Península Ibérica, "que abarca un territorio profundamente condicionado por el agua, tanto superficial como subterránea, y por una larga historia de interacción entre naturaleza y usos humanos".

Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la constitución este lunes de su Órgano de Participación, y la aprobación de su reglamento de funcionamiento, "con los que buscamos que los agentes del territorio, colectivos y ayuntamientos, junto a las comunidades científica y ciudadana, puedan hacernos llegar sus propuestas y demandas en los procesos de planificación e implementación de los programas y proyectos de la Reserva", ha afirmado.

Gómez, que ha señalado que ya desde el primer momento, cuando se aprobó el Decreto 270/2023, de 31 de octubre, "nos fijamos como objetivo que el Órgano de Participación fuera un espacio de encuentro y diálogo, un cauce para escuchar, proponer y consensuar, y un instrumento para fortalecer una gestión verdaderamente compartida".

La consejera se ha mostrado muy satisfecha de poder contar "con una herramienta que nos va a permitir acceder a las propuestas y necesidades reales del territorio, lo que reforzará la legitimidad social de las decisiones que se adopten".

56 MUNICIPIOS DE CUATRO PROVINCIAS, 70 LAGUNAS Y 33 CAUCES FLUVIALES

La consejera ha indicado que, gracias a la gobernanza de La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, "vamos a dar un nuevo impulso a la conservación y puesta en valor de este territorio tan importante para la región y para el conjunto de la avifauna migratoria, que abarca a 56 municipios, 70 lagunas, 33 cauces fluviales, y un total de 418.087 hectáreas distribuidas por las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo".

Además, en esta Reserva de la Biosfera hay figuras de protección integradas tan destacadas como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel o el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, junto con Reservas Naturales, Microrreservas, espacios Red Natura 2000 o humedales RAMSAR.

Gómez también ha explicado que Castilla-La Mancha cuenta con tres Reservas de la Biosfera, La Mancha Húmeda, una de las más antiguas de España declarada en 1980-1981, la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, compartida con la Comunidad Valenciana, y la Reserva de la Biosfera del Alto Turia, también de carácter interautonómico.

"En total suman 751.000 hectáreas, lo que significa que Castilla-La Mancha cuenta con un notable patrimonio integrado en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO, que son reflejo de nuestra diversidad ecológica, paisajística y cultural", ha dicho.

"Somos conscientes de la importancia de visibilizar estos espacios reconocidos mundialmente, por eso hemos destinado 2,6 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para poner en marcha medidas transformadoras para la sostenibilidad de los territorios que están bajo su influencia", ha explicado, señalando que desde el Gobierno regional se está "trabajando con la población para contribuir a un modelo de gestión integrada y sostenible del patrimonio y sus recursos naturales".

Y que, en concreto, para la Reservas de la Biosfera La Mancha Húmeda "han sido 1,3 millones de euros, un millón en inversión directa en centros de visitantes como el de Ruidera o Villacañas, en señalización de senderos, en comunicación, o para promoción de la Reserva. Y cerca de 350.000 euros en ayudas a ayuntamientos y entidades, por citar algunos ejemplos, todas ellas, medidas que ayudan a compatibilizar la sostenibilidad de este territorio con la calidad de vida y su desarrollo socioeconómico".

780.000 EUROS PARA RESTAURAR LA LAGUNA GRANDE DE QUERO

De manera previa a la constitución del Órgano de Participación, y acompañada por el alcalde de Quero, también delegado de Desarrollo Sostenible en la provincia de Toledo, Rubén Torres, por la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, y por la directora del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, la titular de Desarrollo Sostenible ha tenido oportunidad de conocer la restauración y el itinerario interpretativo que se va a llevar a cabo en la Laguna Grande de Quero gracias a una inversión de 780.000 euros.

Tanto Gómez como Torres, han señalado que con este proyecto "buscamos un doble objetivo, la restauración del espacio degradado de la zona prelagunar, y fomentar el uso recreativo de la misma y sus alrededores para dar a conocer sus valores medioambientales".

Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo en la Laguna Grande de Quero, destacan un sendero interpretativo que tendrá una longitud de 4 km, que saldrá del pueblo; la instalación de un observatorio para el avistamiento de aves; o la plantación de diez bosquetes de olmos.

Como ha recalcado la consejera, eta restauración es un nuevo ejemplo del compromiso del Ejecutivo de García-Page con la conservación de los humedales, con actuaciones en toda la región "y se encuadra en los más de 6,5 millones de euros que hemos movilizado en los últimos años desde Castilla-La Mancha preferentemente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU) para la restauración de humedales y mejora de hábitats en toda la región".

Por último, ha señalado que a estas inversiones se sumarán "las que van a llegar a nuestra región a través del nuevo proyecto 'LIFE Integrado Humedales' que prevé 284 actuaciones en 107 espacios Red Natura 2000 (unas 21.800 ha) con una inversión de 7,6 millones de euros en los próximos 10 años, cofinanciados por la UE, el Estado y la Comunidad Autónoma".