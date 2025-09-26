Castilla-La Mancha consolida su red de Centros de Día con 178 recursos y más de 3.400 plazas autorizadas

GUADALAJARA 26 Sep. (EUROPA PRESS) - Castilla-La Mancha cuenta ya con 178 Centros de Día para personas mayores, con más de 3.400 plazas autorizadas, de las cuales 2.237 son públicas y financiadas por el Gobierno regional a través de centros propios, conciertos sociales y subvenciones a entidades locales.

Así lo ha subrayado este viernes la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, en el marco de la celebración del 15º aniversario del Centro de Día de El Casar (Guadalajara), un recurso de titularidad municipal que atiende a 25 usuarios y usuarias, presta rutas de transporte adaptado y acompaña a quienes cuidan, contribuyendo a la conciliación familiar y a un envejecimiento activo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El Gobierno regional apoya el mantenimiento y funcionamiento de este recurso, con una financiación que en el ejercicio completo anterior superó los 100.000 euros. En la visita también han estado presentes la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil, y responsables del Ayuntamiento casareño.

Durante el acto, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha felicitado a los responsables y a los usuarios y usuarias del recurso y ha destacado que "los Centros de Día son motores de autonomía, salud y convivencia. Invertir en ellos es invertir en dignidad y en futuro para las personas mayores y para sus familias".

El Ejecutivo autonómico destina este año 5,5 millones de euros para la financiación de esta red. "Seguimos creciendo cada año para garantizar la atención cercana y de calidad en todos los rincones de la región, con un modelo de cuidados que permite a las personas mayores permanecer en su entorno, acompañadas y con servicios adaptados a sus necesidades", ha subrayado la consejera.

En la provincia de Guadalajara funcionan actualmente un total de 16 Centros de Día, que ofrecen hasta 377 plazas, de las que 319 cuentan con financiación pública (concertadas o subvencionadas).

QUÉ SERVICIOS OFRECE UN CENTRO DE DÍA

Los Centros de Día ofrecen atención integral diurna (física, cognitiva, afectiva y sociocultural) con programas de fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva y comedor adaptado, que asegura una nutrición adecuada.

Además de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, constituyen un apoyo fundamental a las familias, al proporcionar respiro a cuidadores y favorecer la conciliación. También son un factor de cohesión territorial, al evitar largos desplazamientos gracias al transporte adaptado y al contribuir a fijar población en el medio rural.

La consejera de Bienestar Social ha señalado que "consolidar y reforzar nuestra red de Centros de Día es una prioridad para este Gobierno regional, porque queremos que cada persona mayor en Castilla-La Mancha pueda vivir con autonomía, acompañamiento y dignidad, independientemente de dónde resida".