Castilla-La Mancha convoca el VI Premio Periodístico 'Luisa Alberca Lorente' por la igualdad de género

TOLEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado el VI Premio Periodístico 'Luisa Alberca Lorente' por la Igualdad de Género, cuya resolución se publica este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), coincidiendo con la víspera del Día del Periodista, que se celebra cada 24 de enero en España.

Tal y como ha destacado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en nota de prensa, esta nueva convocatoria reafirma el compromiso del Ejecutivo autonómico con "el reconocimiento del periodismo comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres y con la erradicación de todas las formas de violencia machista", así como con la "labor pedagógica y de sensibilización que desarrollan los medios de comunicación en la sociedad".

"En un contexto marcado por la proliferación de discursos negacionistas y desinformación, el periodismo riguroso y con perspectiva de género es más necesario que nunca. Los medios de comunicación son aliados fundamentales para avanzar en igualdad y para combatir la violencia contra las mujeres", ha subrayado Simón.

El Premio Periodístico 'Luisa Alberca Lorente', que alcanza su sexta edición, está dotado con 9.000 euros, repartidos en tres categorías con una cuantía de 3.000 euros cada una: trabajos publicados en prensa escrita y medios digitales, trabajos emitidos en radio y trabajos audiovisuales difundidos en televisión o plataformas audiovisuales.

Podrán concurrir a estos premios personas físicas, de forma individual o en equipo, autoras de trabajos periodísticos publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, cuya temática tenga incidencia en la realidad de Castilla-La Mancha y esté relacionada con la igualdad de género y/o la lucha contra todo tipo de violencias machistas.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOCM, y deberá realizarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Este galardón lleva el nombre de Luisa Alberca Lorente, escritora y guionista radiofónica nacida en Alcázar de San Juan, como homenaje a su trayectoria y a su contribución al ámbito cultural y comunicativo y se consolida como una herramienta para visibilizar el papel del periodismo en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.