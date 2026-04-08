Castilla-La Mancha entregará 36 millones de euros antes de fin de año para adquirir vehículos eléctricos

La Consejera Portavoz Del Gobierno Regional, Esther Padilla, Ha Comparece En Rueda De Prensa Para Dar Cuenta De Los Asuntos Tratados En El Consejo De Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha anunciado este miércoles en el Palacio de Fuensalida los últimos acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno, entre los que ha destacado la entrega de 36 millones de euros antes de fin de año para la adquisición de vehículos eléctricos, la aprobación de la Estrategia de inclusión del Pueblo Gitano 2026-2030 y la aplicación de 27 deducciones fiscales de cara a la nueva campaña de la renta.

Padilla ha recordado que el programa Moves III, al cargo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, aumentó su partida de los 21 millones de euros a los 36, ante la alta demanda de ayudas que "superó la previsión inicial en comparación con otros años".

Esto ha hecho que se vayan a alcanzar las subvenciones para unos 5.000 vehículos, con ayudas de hasta 7.000 euros para coches, 9.000 para furgonetas y 1.300 para motocicletas.

Además, la portavoz ha remarcado que han subvencionado la instalación de infraestructuras de recarga "por todo el territorio, incluyendo los municipios pequeños, para garantizar que llega a toda la región", y ha asegurado que las ayudas se entregarán antes de finalizar el año. Con esta medida, las inversiones para impulsar la movilidad sostenible ascienden a 84 millones de euros.

De otro lado, la portavoz también ha señalado las 27 deducciones fiscales con las que cuenta la región de cara a la campaña de la renta, con un impacto de 70 millones de euros que beneficiarán a más de 200.000 personas.

Padilla ha apuntado que esto supone un número "muy superior a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular", situando a Castilla-La Mancha como la tercera región con menos impuestos propios, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana o Baleares.

"No hacemos política fiscal de titular, ejecutamos lo que nos hemos comprometido a hacer", ha asegurado la portavoz, criticando al PP por proponer "bajadas cuando está de campaña o en la oposición pero luego subirlos cuando gobiernan", con unos datos "que los sitúan en la mentira o el desconocimiento".