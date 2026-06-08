Castilla-La Mancha exigirá al Gobierno central que "cumpla su palabra": "El AVE sí tiene que pasar por Toledo"

Archivo - Vista panorámica de la ciudad de Toledo. - PSOE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha defendido que "a nadie le interesaría" que el ramal provisional que conectará Madrid con Extremadura "se pueda quedar como definitiva" y ha dejado claro que exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla su palabra". "El AVE sí tiene que pasar por Toledo", ha sentenciado.

Preguntado sobre este asunto, ha confirmado que el Gobierno castellanomanchego y el Ayuntamiento de Toledo --"una vez más"-- van a presentar alegaciones conjuntas al nuevo estudio informativo para el paso por Toledo "como muestra de la unión política que debe haber sobre determinadas infraestructuras", ha dicho Hernando.

El consejero de Fomento castellanomanchego ha argumentado que el hecho de que el AVE Madrid-Extremadura pase por Toledo debe de ser una decisión "blindada" en la política española ya que, según ha recordado, la idea original de que el AVE pase por Toledo es del Partido Popular y luego la ha desarrollado el Partido Socialista.

Es por ello que se ha mostrado confiado en que "no haya cambios de opinión" teniendo en cuenta que los dos grandes partidos de este país están de acuerdo. "Creo que es suficientemente importante el consenso como para no romperlo y mucho menos no habiendo ningún motivo técnico para ello", ha subrayado Nacho Hernando.

También ha defendido que el hecho de que el AVE Madrid-Lisboa pase por Toledo es "muy interesante" para todas las personas que lo van a coger, pero también es muy interesante económicamente para las empresas que lo quieren explotar porque "no es lo mismo meter a Toledo en la ecuación que sacarla de la ecuación".

"Ante cualquier intentona torpe de evitar que el AVE pase por Toledo, se va a encontrar por supuesto con la negativa de la comunidad autónoma pero también de todos los municipios que ya a día de hoy están integrados en esa línea y por supuesto el de las empresas que verían un recorte muy importante en sus potenciales ingresos si Toledo se queda fuera de la ecuación".

"¿Quién gana sacando a Toledo? Nadie. ¿Quién gana cumpliendo la palabra de que Toledo esté en el AVE? Todos", ha dicho el consejero, que no cree que haya que tener "esa duda sobre si el AVE pasa o no por Toledo" ya que "a nadie le interesaría el que esa solución provisional se pueda quedar como definitiva porque a efectos de alta velocidad la línea provisional ya nace insuficiente". "No puede ser la definitiva desde un punto de vista de ingeniería y desde un punto de vista técnico".

Respecto a las alegaciones al nuevo estudio informativo para el paso por Toledo, ha confirmado que se van hacer de manera conjunta con el Ayuntamiento de Toledo porque "hay que mantener determinadas protecciones medioambientales y que todo sea con garantía", ya que por allí "pasa uno de los principales corredores verdes de la red Natura 2000 y es también protección ZEPA".