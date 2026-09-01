Castilla-La Mancha fija su techo de gasto para 2027 en 10.019 millones de euros

Archivo - El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina - PIEDAD LOPEZ - Archivo

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El límite de gasto no financiero de Castilla-La Mancha para 2027 --conocido popularmente como techo de gasto-- ascenderá a 10.019 millones de euros, lo que supone un 11,3 por ciento más respecto al de 2026.

Así lo ha adelantado este martes el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha informado de que una vez que el Consejo de Gobierno ha aprobado el techo de gasto, se dará traslado inmediato a las Cortes regionales para este que pueda ser debatido y aprobado cuanto antes, ya que es un requisito previo para que poder presentar el proyecto de presupuestos para el año que viene.

En términos absolutos, el límite de gasto no financiero del 2027 se va a incrementar en algo más de mil millones de euros respecto al límite de gasto del 2026, concretamente 1.018 millones de euros más.

El techo de gasto es el gasto máximo en el que Castilla-La Mancha puede incurrir a lo largo del próximo año y que está financiado con los ingresos propios que se esperan obtener a lo largo de 2027.

(Habrá ampliación)