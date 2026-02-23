Castilla-La Mancha garantiza como un derecho ciudadano la prestación de servicios en los pueblos más pequeños

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, visita Villar del Pozo junto a la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández - JCCM

CIUDAD REAL, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza como un derecho ciudadano la prestación de servicios y la apuesta por el bienestar y la igualdad de oportunidades en los pueblos más pequeños. Así se demuestra en Villar del Pozo, donde el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, han comprobado junto a su alcalde, Sergio Requena, cómo se presta el servicio SEPAP que la Junta garantiza, aunque solo hay tres usuarios.

"Hemos venido a Villar del Pozo, que es el municipio más pequeño de la provincia de Ciudad Real, a realizar una visita que teníamos pendiente y que le debíamos a este municipio tan digno como los demás, a poner en evidencia cómo, a pesar de que hay pocos habitantes, todas las personas somos ciudadanos y ciudadanas de primera, con independencia de donde vivamos", ha explicado Blanca Fernández. Estos tres usuarios tienen atención directa de un equipo conformado por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y psicóloga.

Este servicio es un ejemplo más del compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la prestación de servicios en el medio rural. "Creo que si en algo nos hemos caracterizado en los últimos años en Castilla-La Mancha ha sido precisamente por hacer una apuesta muy intensa por el mundo rural, por intentar prestar servicios públicos de calidad en este mundo rural tan abandonado durante tanto tiempo", ha señalado Fernández.

El Gobierno regional está garantizando en el medio rural la red de teleasistencia y servicios de atención a mayores en su entorno, el apoyo a empresas, micropymes y autónomos a través del fondo Reto D y de ayudas a la actividad emprendedora, el impulso a la creación de nuevos establecimientos o el despliegue de la conectividad digital. Han puesto en valor las deducciones fiscales a quienes viven en municipios con reto demográfico y ayudas específicas para jóvenes menores de 36 años para la adquisición de vivienda en el medio rural y para acceder a estudios superiores

Además, la Junta está apostando por la conexión entre municipios, con iniciativas como el Transporte Sensible a la Demanda o la apuesta por la mejora y rehabilitación de carreteras en zonas afectadas por reto demográfico; la conciliación y la natalidad con la apertura de escuelas infantiles, la implantación progresiva gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el Plan Corresponsables y las aulas flexibles; el acceso a botiquines en el medio rural y las inversiones en centros de salud y consultorios locales y las ayudas para la incorporación de jóvenes a la agricultura.

"La apuesta tiene que ser esa, teniendo en cuenta que las personas, con independencia de donde vivamos, tenemos unas necesidades muy similares, y debemos tener acceso a los mismos recursos, o al menos en condiciones homologables o en condiciones de igualdad", ha concluido Blanca Fernández. El Gobierno de Castilla-La Mancha fue pionero y es actualmente una referencia con su Ley para abordar el reto de la despoblación y, además, desarrolla una Estrategia transversal que ya está reportando datos positivos en la región, según ha informado la Junta en nota de prensa.