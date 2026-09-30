Castilla-La Mancha incorpora el Grado III+ para personas con ELA con ayudas de hasta 9.859 euros al mes

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto que adapta a la normativa autonómica las medidas previstas para las personas con ELA en fase avanzada y otros procesos de alta complejidad, incorporando el nuevo Grado III+ de dependencia extrema y prestaciones de hasta 9.859 euros mensuales para financiar cuidados profesionales de especial intensidad.

La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha explicado que estas ayudas permitirán sufragar servicios de ayuda a domicilio o asistencia personal, con una cuantía mínima de 3.200 euros en los supuestos previstos para este nuevo grado de dependencia.

La medida, derivada del desarrollo de la Ley ELA, pretende reforzar la atención a personas que requieren cuidados de una intensidad excepcional y apoyar también a unas familias que, en palabras de Padilla, afrontan situaciones "muy duras".

Castilla-La Mancha añadirá además una protección financiada con recursos propios que permitirá compatibilizar la prestación profesional con ayudas para cuidados en el entorno familiar cuando la atención reconocida, mediante ayuda a domicilio o asistencia personal, sea inferior a las 480 horas mensuales.

En esos casos, la prestación por cuidados familiares se reconocerá en su cuantía máxima. "Queremos que el apoyo profesional pueda complementarse", ha señalado Padilla, destacando "el esfuerzo tan importante que hacen las familias".

El decreto también pretende agilizar los trámites. Las personas que ya tengan reconocido un Grado III y acrediten mediante certificado médico una situación de dependencia extrema no tendrán que someterse a una nueva valoración.

"Cuando la enfermedad avanza, cada trámite, cada plazo, importan", ha subrayado la portavoz.

TRES MESES PARA LAS VALORACIONES

La portavoz ha explicado que Castilla-La Mancha ya venía aplicando algunas medidas relacionadas con la Ley ELA antes de la aprobación formal de este decreto, entre ellas la prioridad en la resolución de las solicitudes correspondientes a estos pacientes.

También se establece un plazo máximo de tres meses para la valoración del grado de discapacidad y dependencia y para las revisiones tanto del grado reconocido como del Programa Individual de Atención (PIA).

Asimismo, las personas con ELA tendrán reconocido inicialmente al menos un 33% de discapacidad y un Grado I de dependencia, según ha señalado la portavoz durante la rueda de prensa.

Otra de las novedades será la retroactividad de las prestaciones. Sus efectos económicos se reconocerán desde el momento de la solicitud y, en el caso de quienes ya tengan reconocido un grado de dependencia, podrán aplicarse con efectos retroactivos desde ese reconocimiento.

De esta forma, según ha defendido Padilla, se pretende evitar que "el tiempo de tramitación" administrativo termine suponiendo una pérdida de apoyo económico para las personas beneficiarias.

3,7 MILLONES Y UNAS 50 PERSONAS AL AÑO

El Gobierno regional calcula que las medidas dirigidas específicamente a personas con ELA y otros procesos de alta complejidad podrán alcanzar a unas 50 personas cada año en Castilla-La Mancha.

Para financiar estos reconocimientos y los cambios normativos asociados, la Junta prevé destinar 3,7 millones de euros anuales.

Padilla ha recordado además que actualmente el sistema regional de dependencia atiende a unas 83.000 personas y ha insistido en que, más allá de los aspectos técnicos de la nueva regulación, la finalidad del decreto es reforzar el respaldo público en las situaciones que requieren cuidados más intensos.