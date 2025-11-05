Castilla-La Mancha invertirá 22 millones para el mantenimiento de equipos de alta precisión en centros del Sescam

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la una inversión cercana a los 22 millones de euros para los próximos cuatro años, destinada a la contratación del servicio de mantenimiento integral y evolutivo de los equipos electromédicos de alta tecnología instalados en los centros sanitarios dependientes del Sescam.

Así lo ha anunciado la consejera Portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha señalado que se trata de una inversión "muy importante, puesto que hablamos de equipos fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de miles de pacientes en toda la región".

La portavoz ha detallado que esta inversión permitirá mantener en óptimas condiciones un amplio abanico de equipos de alta tecnología sanitaria. Entre ellos se encuentran los angiógrafos, que permiten visualizar vasos sanguíneos mediante rayos X y contraste; los arcos quirúrgicos de radiología, dispositivos móviles que ofrecen imágenes en tiempo real durante las intervenciones; mamógrafos y mesas de biopsia mamaria guiadas por imagen que garantizan una gran precisión; ortopantomógrafos radiográficos, que realizan radiografías panorámicas de toda la mandíbula y dentadura, así como resonancias magnéticas y equipos de radiología portátil, esenciales para atender a pacientes ingresados en UCI que no pueden desplazarse.

Asimismo, se incluye todo el equipamiento vinculado al diagnóstico y tratamiento del cáncer, como la tomografía computarizada, el telemando y los equipos SPECT-TAC, entre otros dispositivos de alta precisión. "Estos dispositivos, cada vez más avanzados tecnológicamente, son clave para prestar una asistencia sanitaria moderna y de calidad", ha señalado Padilla.

La consejera ha subrayado la importancia de contratar el mantenimiento de estos equipos para garantizar su disponibilidad y su actualización tecnológica. "Cuando compramos un coche o una casa, todos sabemos que después requiere mantenimiento y que eso conlleva unos costes importantes", ha ejemplificado la portavoz, quien ha recordado que, cuanto mayor es la inversión, mayor es también la necesidad de mantenimiento.