Castilla-La Mancha libera otros 150 millones de la PAC que se abonarán al sector a lo largo de diciembre

El consejero de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha liberado otros 150 millones de la Política Agraria Común (PAC) que se abonarán al sector del campo castellanomanchego a lo largo de este mes de diciembre. Supone el segundo pago más importante que se realiza a lo largo del año tras el que se realizó el pasado 16 de octubre con el anticipo del 70 por ciento de las ayudas.

Así lo ha indicado este martes en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno el consejero de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha concretado que los pagos comenzaron ya el 5 de diciembre con 98,6 millones de euros destinados a las líneas de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo o la ayuda para jóvenes, con un alcance de 78.000 expedientes.

Esta misma semana, el viernes 12 de diciembre, se harán efectivos también 38,3 millones de euros destinados a los Eco-regímenes, que en este caso corresponderán a 70.000 expedientes a través de ocho líneas en total que tienen una periodicidad anual o plurianual.

"En este caso se abonarán subvenciones por haber creado áreas de biodiversidad en nuestras explotaciones, haber atendido a las cubiertas vegetales o inertes, realizar siembra directa o realizar pastoreo extensivo", ha detallado Martínez Lizán.

De otro lado, ha apuntado que se abonarán también 4,6 millones de euros de ayudas asociadas para 40.000 expedientes que han solicitado este tipo de ayudas, que pueden ser a los cultivos proteicos, a los frutos secos o al olivar tradicional.

Por último, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha apuntado que también se abonarán 10 millones de euros en ayudas asociadas a la ganadería, tanto para bovino como para ovino y caprino.

"En total son 150 los millones de euros que en el acumulado del año suponen ya 532 millones de euros que habrán percibido nuestros agricultores y ganaderos, lo que pone de manifiesto la importancia de garantizar la rentabilidad de nuestras explotaciones", ha dicho, para agregar que hay que "pelear" en la negociación de la futura PAC "a todos los niveles y al máximo nivel".

Así, ha recordado que el presidente regional, Emiliano García-Page, está estos días participando en una reunión del Comité de las Regiones "donde va a poner el acento en la necesidad de cambiar la propuesta presentada".