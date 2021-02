Castilla-La Mancha no se plantea "hoy por hoy" sancionar a las personas que no quieran vacunarse

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha planteado "hoy por hoy" sancionar a las personas que no quieran vacunarse, lo que no quiere decir que a futuro no pueda plantearse esa posibilidad.

Así lo ha indicado, a preguntas de los medios, la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, tras hacer balance de la primera fase de traslado a las nuevas instalaciones del Hospital Universitario de Toledo.

"En Castilla-La Mancha ni siquiera nos lo hemos planteado", ha precisado, a propósito de la propuesta de Galicia de multar a quien no se vacune.

Leal ha señalado que este es un debate ético que siempre han mantenido los profesionales de la sanidad, también respecto a la vacunación de niños, pero ha confirmado que se concluyó que "sería contraproducente" obligar porque "la obligatoriedad genera más rechazo" según muchos estudios y debates.