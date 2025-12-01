Castilla-La Mancha pide "prudencia y responsabilidad" ante la aparición de peste porcina africana en Cataluña

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán - JCCM - Archivo

GUADALAJARA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ante la aparición de peste porcina africana en jabalíes, en Cataluña, en concreto en la provincia de Barcelona, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y de prudencia" para controlar y atajar esta enfermedad que no estaba presente en territorio español desde 1994.

El consejero ha destacado el trabajo que se está haciendo al respecto por parte de las diferentes administraciones, así como de los ganaderos, "que están muy organizados, son muy profesionales y están implementando medidas de motu proprio para contener la enfermedad".

En esta línea, Martínez Lizán ha recordado que los análisis realizados hasta ahora en explotaciones que se encuentran en el área de afección indican que no hay presencia de virus en las mismas, por lo que ha confiado en que el control de la enfermedad sea una realidad, con la colaboración de todos: sector, administración y ciudadanía.

Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, Martínez Lizán ha pedido "prudencia en la gestión de las explotaciones, sobre todo hay que ver muy bien cómo se realizan los movimientos de los animales que se llevan a las granjas, aunque sabemos que lo hacen perfectamente, y también hay que aplicar las medidas de bioseguridad que son fundamentales para que no entre el virus a ninguna explotación", dada su gravedad, ya que "acabaría con el 100 por cien de la cabaña ganadera vinculada al porcino, por tanto es más que preocupante".

Una preocupación que el consejero ha extendido a la capacidad exportadora, que se puede ver afectada dado que hay dos países, México y Japón, que ya han anunciado que no van a importar porcino de España, aunque hay otros que han aceptado la zonificación y por tanto se podrá exportar desde las zonas donde no haya presencia de la peste porcina, "es decir, solo la provincia de Barcelona se vería afectada".

El consejero también ha informado de que esta mañana se ha producido una reunión del RASVE, que vigila la aparición de enfermedades animales, para coordinar a las comunidades autónomas junto con el Ministerio, y que esta misma tarde, a nivel regional, la directora general de Ordenación Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Lydia Benítez, y los servicios veterinarios oficinales "mantendrán una reunión vía telemática para informar al sector de todo lo que se ha planteado y organizar el desarrollo del trabajo de prevención y de vigilancia y aplicación de medidas de bioseguridad. Esto es lo que podemos hacer, porque no hay vacuna ni tratamiento para el control de esta enfermedad y, por tanto, tenemos que ser muy precavidos para evitar la dispersión".

Por último, Martínez Lizán ha afirmado que es una enfermedad preocupante y ha abogado por aplicar "los máximos criterios de control y de bioseguridad" para controlarla cuanto antes y conseguir que tenga la menor repercusión posible en el sector, dada la importancia socioeconómica que tiene en la región y en España.