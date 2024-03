Castilla-La Mancha se presenta como motor para avanzar en Igualdad y se reivindica como "punta de lanza" en España

CUENCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha presentado a la Comunidad Autónoma como el "motor" en España para seguir avanzando en igualdad de derechos entre hombres y mujeres, un camino ante el que ha alertado de la posibilidad de que los mensajes negacionistas torpedeen los objetivos.

En el acto institucional por la celebración del 8 de Marzo, ha recordado que la igualdad es tarea de todas, pero también de todos, punto en el que ha recordado que los derechos reconocidos son los mismos, pero no así las oportunidades.

"Nuestros éxitos son cuestionados, y por eso la importancia de esta conmemoración, aunque la igualdad se trabaja día a día", ha señalado Simón.

Aunque ha pedido "celebrar avances", ha calculado que serán 131 los años necesarios para acabar con la desigualdad, un camino donde Castilla-La Mancha será "motor" para ir dando pasos.

Ha querido nombrar a dos mujeres que "han ayudado mucho" a transitar ese camino, como son la exdirectora del Instituto de la Mujer y senadora por Guadalajara, Araceli Martínez; y su antecesora en el cargo en Igualdad, Blanca Fernández.

Castilla-La Mancha "lidera la reducción del desempleo femenino", ha reducido la brecha salarial "hasta tres puntos por debajo de la media nacional" y hay "un 40% más de mujeres investigadoras".

Perola región seguirá, desde el "consenso y codo a codo con asociaciones y entidades", con medidas para avanzar en "planes de igualdad y empoderamiento".

BELLIDO PIDE ACABAR CON "LA BRECHA DE LOS SUEÑOS"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha dicho que la primera brecha que hay que derrotar es "la brecha de los sueños" entre hombre y mujeres.

La igualdad es "un objetivo colectivo de la sociedad" y "un camino" que hay que seguir, ha dicho antes de recordar a Clara Campoamor, quien dijo que "la igualdad se aprende practicándola".

Si bien se está mejorando en educación, ha sugerido un "instrumento de políticas transversales" para mejorar pese a aquellos que "quieren desigualdad porque les da privilegios".

"Cuando una mujer gana derechos, ningún hombre los pierde. La desigualdad es un hecho contrastado, pero sería injusto no reconocer todo lo que hemos avanzado. Tenemos que sentirnos orgullosos de que España sea un país pionero", ha afirmado el presidente del Parlamento, que ha puesto a la región como "punta de lanza" en estas políticas.

Ha hecho alusión en este punto a las políticas regresivas del espectro político de la derecha y la extrema derecha, las que "no están teniendo reproche público". Y tras rechazar ser "neutral", ha pedido a los hombres "estar ahí, no ocupando el espacio que no corresponde, pero sí comprometidos con el instrumento de igualdad que es el feminismo, para que el mundo sea más justo".

LA ALCALDESA MIRA A 2050

La alcaldesa de Quintanar del Rey, Joaquina Sáiz, ha sido la encargada, como anfitriona, de abrir el acto institucional que acoge su pueblo, que hoy "se siente especialmente honrado por acoger esta celebración".

"Muy agradecida por que hayáis contado con mi pueblo. Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, se levanta por todas las mujeres"; ha dicho parafraseando a la escritora Maya Angelou, añadiendo que en esta localidad se levantan las mujeres "todos los días" por aquellas mujeres maltratadas. "Y nos seguiremos levantando para conseguir un mundo más igualitario".

Ha levantado la mirada para fijarse en el 8 de marzo de 2050, para cuando ha deseado seguir por el camino de "cerrar brechas" para que hijas y nietas de las mujeres de hoy sean "simplemente seres humanos" en esa era.

Para ello, hay que seguir "buscando la igualdad real", y lo hará en un pueblo donde, ha dicho, el presidente regional, Emiliano García-Page, "es un vecino más".

Ha aprovechado para hablar de los vinos y champiñones de Quintanar, pero también de las escuelas deportivas y artísticas y de sus asociaciones, recalcando en todo caso que el mayor valor de la zona son los quintanareños.

Hoy, ha dicho, es un día para celebrar pero también para reivindicar "desde cada una de nuestras casas, donde comienza todo, educando en igualdad".