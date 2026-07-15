Castilla-La Mancha presenta riesgo "elevado" para cumplir la regla de gasto en 2027, según la AIReF

Archivo - La presidenta de la AIReF, Inés Olondriz, durante la presentación del Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones públicas 2026 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a 15 de abril de 2026, en Madri - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

En 2026 suavizó este riesgo por aportación estatal en dependencia, que para 2027 queda "anulada" por medidas de personal en la región

MADRID/TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mantiene para Castilla-La Mancha "el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, especialmente elevado en 2027".

Así se refleja en el informe individual sobre la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto 2026 de esta región.

En este documento publicado por este organismo, y que recoge Europa Press, se señala que con el análisis actual del plan económico-financiero (PEF) de Castilla-La Mancha se suaviza el riesgo apreciado en 2026 como consecuencia, fundamentalmente, de una medida estatal: "el incremento de la aportación estatal a la dependencia".

Por otro lado, "se acentúa el riesgo en 2027, ya que la mejora en este año de la aportación estatal señalada queda anulada por las medidas de personal recientemente adoptadas por la comunidad".

Además, la AIReF señala que el plan económico-financiero (PEF) de Castilla-La Mancha "no contiene medidas correctivas ni elementos que sustancien la corrección de la desviación en el ejercicio y el siguiente y mantengan el gasto computable en una senda de cumplimiento en el futuro".

Además, recomienda a la región que incorpore en el plan económico-financiero (PEF) que se presente al Consejo de Política Fiscal y Financiera medidas que sustenten previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación.

AIReF estima en 2026 un crecimiento del gasto computable para Castilla-La Mancha del 4,1 % superior a la tasa del 3,5 % y del 6,6% en 2027, por encima del límite del 4 %.

Por otra parte, bajo las perspectivas de medio plazo "pueden producirse desviaciones en el futuro": incumplimiento en 2028 y 2029 de la regla de gasto nacional (4,5% y 4,4% previstos sobre los límites respectivos del 3,8% y 3,6%), y un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos por encima del comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo para el conjunto de las administraciones públicas.

ANÁLISIS EN CCAA

La AIReF considera insuficientes los planes económico-financieros (PEF) analizados hasta la fecha de las comunidades autónomas para cumplir la regla de gasto en 2026 y 2027 y mantiene el riesgo de incumplimiento de esa norma en todas las autonomías cuyos documentos ha evaluado.

La institución ha analizado los PEF de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, comunidades obligadas a presentar estos planes tras incumplir la regla de gasto nacional en 2025.

Según concluye, "en líneas generales", los documentos no presentan medidas suficientes para sustentar la contención del crecimiento del gasto computable conforme a las tasas de referencia vigentes y, en algunos casos, presentan deficiencias en la información y consistencia de las medidas previstas.

Por ello, la AIReF recomienda a estas comunidades que incorporen en los PEF medidas adicionales que sustenten previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando sus elementos, efectos y calendario de aplicación y, en su caso, anulando el impacto negativo de otras medidas adoptadas. Asimismo, reclama que aporten información suficiente que evidencie que las actuaciones previstas permitirán cumplir la regla de gasto.

La autoridad fiscal explica que, aunque la previsión para las comunidades autónomas mejora respecto al informe de mayo gracias al incremento de las transferencias finalistas para dependencia aprobado por el Gobierno, continúa apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la mayor parte de las autonomías. Frente a una tasa de referencia del 3,5%, estima que el gasto computable de las comunidades crecerá un 4,2% en 2026.

Asimismo, calcula que el cumplimiento de la regla de gasto nacional por parte de la Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales requeriría adoptar medidas adicionales equivalentes al 0,6% del PIB en 2026.

De llevarse a cabo, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se reduciría hasta el 1,9% del PIB y mejoraría también el cumplimiento de la regla de gasto europea.

La AIReF recuerda además que ha recibido hasta el momento los PEF de once comunidades autónomas, aunque todavía falta información completa de varios de ellos, por lo que los informes correspondientes al resto se publicarán en las próximas semanas. Este miércoles ha difundido los correspondientes a Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, además del informe sobre las previsiones de La Rioja.

Por otro lado, la institución ha señalado que la Administración central sigue sin presentar el Plan Económico-Financiero al que está obligada tras incumplir la regla de gasto nacional en 2025. En su opinión, la previsión de que el gasto computable de la Administración central crezca un 8,8% en 2026 refuerza la necesidad de disponer de ese documento, tal y como exige la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.