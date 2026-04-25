Castilla-La Mancha priorizará la aplicación de la futura Ley de Accesibilidad Universal en el medio rural

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro - JCCM

CUENCA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que la futura Ley de Accesibilidad Universal, en cuya redacción está trabajando el Ejecutivo autonómico, otorgará una consideración preferente de la accesibilidad universal en el medio rural.

Esto supondrá, ha aclarado, que el desarrollo de la propia norma y la aplicación de sus contenidos en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma "tendrán prioridad de aplicación", para lo que se pondrán en marcha medidas específicas para atender las necesidades de las personas con discapacidad y personas mayores que viven en nuestros pueblos".

Martínez Guijarro, que ha participado este sábado en el acto de celebración de XXXV Aniversario de la ONCE en Castilla-La Mancha, celebrado en la localidad conquense de San Clemente, ha destacado que dar preferencia a las zonas rurales es "una cuestión de justicia e igualdad para los vecinos".

Durante su intervención ha insistido en que hablar de accesibilidad "es hablar de autonomía, de dignidad y participación", toda vez que ha insistido en que se trata de una apuesta de futuro que beneficia al conjunto de la sociedad, porque garantiza que los entornos -edificios públicos, servicios, etcétera- sean más comprensibles y seguros para todas las personas, en cualquier momento de su vida.

UNA LEY CONSENSUADA CON LA SOCIEDAD

En este contexto, el vicepresidente primero se ha detenido en el proceso participativo que se está llevando a cabo para la creación de la futura Ley de Accesibilidad, porque supone que "sea redactada de la mano de la sociedad y en colaboración con entidades de referencia como la ONCE, incorporando su experiencia en el ámbito de la discapacidad visual y el diseño universal".

En concreto, el Anteproyecto de la Ley de Accesibilidad Universal en Castilla-La Mancha se encuentra actualmente en fase de elaboración, y más concretamente en fase de recepción de aportaciones a través del Portal de Participación (https://participacion.castillalamancha.es/), donde se están compartiendo los distintos bloques de la futura Ley para recoger aportaciones al texto.

Desde esta semana y hasta el 4 de mayo está abierto el proceso de participación del tercero de los bloques en los que se ha dividido este anteproyecto de ley, donde se regulan las condiciones de accesibilidad que deben cumplir los bienes, productos y servicios que se ofrecen al público, tanto en el ámbito público como en el privado. "Nuestro objetivo es garantizar que todas las personas puedan acceder, comprender y utilizar estos bienes y servicios en igualdad de condiciones, sin discriminación".

XXXV ANIVERSARIO ONCE CASTILLA-LA MANCHA

El vicepresidente primero ha acompañado al medio millar de personas que han participado hoy en este acto de festejo por el 35 aniversario de la ONCE en la región, junto a la vicepresidenta del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz; el presidente de la ONCE en la Comunidad Autónoma, José Martínez; y la delegada de Bienestar Social en Cuenca, Susana Zomeño; además del alcalde de la localidad, Víctor Luis Camacho; y la presidenta de la Hermandad de la Virgen de Rus, Isabel Molero.

El acto también ha servido para reconocer las trayectorias personales y profesionales vinculadas a la organización a lo largo de estos 35 años de andadura. Además, se ha presentado el cupón que se ha dedicado a la Hermandad de la Virgen de Rus.