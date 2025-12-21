Castilla-La Mancha publica este lunes ayudas para víctimas de violencia de género por valor de 710.000 euros para 2026

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón - JCCM

TOLEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este lunes las cinco convocatorias de ayuda para víctimas de la violencia de género, que el Gobierno regional mantendrá abiertas de forma permanente durante todo el 2026 para que puedan ser solicitadas en cualquier momento.

Se trata de las ayudas de orfandad, las becas Leonor Serrano Pablo, las ayudas sociales y de solidaridad o las ayudas para el acceso a pisos tutelados, cuyo importe global asciende a los 710.000 euros, lo que supone un incremento del 6,3 por ciento en relación a 2025, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Para el año 2026 estas cinco convocatorias de ayuda para víctimas crecen más de un 6 por ciento y que nadie dude de que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá incrementando los recursos tanto como haga falta para poder ayudar a las víctimas de la violencia machista a romper con el círculo de sufrimiento y emprender una nueva vida", ha asegurado la consejera de Igualdad, Sara Simón.

En este sentido, Simón ha querido incidir en la importancia de estos recursos públicos porque "hay mujeres que no pueden permitirse romper con la violencia por la dependencia económica que en muchos casos les une a sus agresores, sobre todo cuando existen hijos, hijas o personas dependientes a su cargo" y de ahí, ha añadido, "el compromiso de las administraciones públicas para que esa dependencia no sea nunca el impedimento para salir del infierno".

Las ayudas de orfandad están dirigidas a los hijos e hijas de mujeres asesinadas de hasta 21 años de edad o de 25 años en situaciones de discapacidad, así como a las personas dependientes a su cargo, cuando el asesino es el padre o la pareja de la madre, en ambos casos. Tras la modificación de 2024, estas ayudas tienen una cuantía anual de 7.200 euros. La cuantía de esta convocatoria es de 375.000 euros.

En el caso de las víctimas con especiales dificultades a la hora de acceder a un empleo, el Gobierno regional concede ayudas para mujeres que carezcan a su vez de rentas que superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Ayudas que resultan clave a la hora de emprender una nueva actividad profesional. El importe de la partida destinada a las mismas es de 162.000 euros.

También tendrán derecho a acceder a ayudas de solidaridad las víctimas de violencia de género que sufran lesiones, secuelas o daños psíquicos graves a consecuencia de las mismas. Estas lesiones deberán suponer un menoscabo en la integridad corporal o la salud física o mental que incapacite con carácter temporal o permanente a las mujeres que las sufran o determinen una lesión permanente no invalidante. El importe global de estas ayudas para 2026 se duplica en relación con el año anterior y será de 143.000 euros.

Para la realización de estudios universitarios, Igualdad vuelve a convocar las becas Leonor Serrano Pablo, que en 2026 serán ampliadas de cara al nuevo curso en septiembre para financiar, no solo los estudios universitarios de grado o máster sino también formación profesional o idiomas. Se contemplan ayudas de hasta 2.000 euros para el pago de las matrículas universitarias, hasta tercera convocatoria y un apartado específico para el estímulo a la hora de realizar estos estudios, con una cuantía adicional al pago de la matrícula de 1.000 euros. La convocatoria actual contempla una partida de 5.000 euros para financiar las becas en curso en espera de que antes del verano se aprueben las bases ampliadas, con más presupuesto.

Por último, el Gobierno regional facilita el acceso a pisos tutelados con ayudas en especie, dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género, con o sin hijos e hijas, que hayan pasado por alguno de los recursos de acogida y que cuenten con un informe social favorable. Se trata de un recurso específico cuyo objetivo pasa por ofrecer a la víctima una solución habitacional que le permita alejarse de su agresor. La financiación de este programa de ayudas cuenta con 25.000 euros.

Todos los requisitos y formas de tramitación de solicitudes a estas convocatorias serán publicados, este viernes, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para su entrada en vigor a partir del 1 de enero.