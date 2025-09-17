Castilla-La Mancha publicará este jueves la convocatoria de ayudas de Garantía Juvenil en el DOCM

GUADALAJARA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará, este jueves 18 de septiembre, a convocatoria de ayudas para el alumnado que haya participado en las acciones formativas de Garantía Juvenil durante el pasado curso, con becas de hasta 1.000 euros destinadas a compensar gastos como transporte y material.

Los estudiantes que se incorporen a los programas en el curso actual también podrán acceder a estas ayudas al finalizar su formación.

El anuncio lo ha realizado este miércoles 17 el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en Guadalajara, donde ha mantenido la primera reunión a nivel regional, en este caso con los directores de centros educativos de Guadalajara para hablar sobre el nuevo curso escolar.

En declaraciones a los periodistas, en un receso del encuentro, el consejero ha explicado que estas acciones formativas constituyen una oportunidad para que las personas jóvenes de entre 16 y 30 años, en situación de desempleo y que no se encuentren en situación de estudiar, puedan actualizar o continuar su formación, con el objetivo de mejorar su empleabilidad incrementando sus opciones de acceso al mercado laboral.

Estas ayudas, cofinanciadas por el Programa Fondo Social Europeo Plus Castilla-La Mancha 2021-2027, tal y como ha explicado Amador Pastor, se podrán solicitar desde el viernes 19 de septiembre por espacio de un mes y están dotadas con un presupuesto de 300.000 euros.

Para acceder a estas ayudas es preciso estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Las cuantías individuales serán de 200 euros por participación en la formación, 400 euros por consecución de objetivos, 600 euros por acceso a Formación Profesional de Grado Medio o Superior, 1.000 euros por la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato y 600 euros por haber realizado y superado prácticas formativas en empresas o centros de trabajo.

El propósito fundamental de las ayudas de formación es el de incentivar y facilitar el acceso y la participación en las acciones formativas mencionadas, contribuyendo a paliar ciertas dificultades que a veces se presentan, como las que, en ocasiones, se derivan de las singularidades geográficas de nuestra región.

El pasado año se concedieron ayudas a un total de 263 jóvenes de los cuales 129 eran hombres y 134, mujeres.

Por otro lado, Pastor ha subrayado, además, el éxito del inicio del curso escolar, desarrollado sin incidencias destacables gracias a la colaboración de más de medio millón de personas de la comunidad educativa.

Entre las principales medidas en marcha para el curso 2025-2026 ha destacado la reducción de ratios en Infantil y primer curso de Primaria, la jornada lectiva de 23 horas para el cuerpo de maestros (con el compromiso de llegar a 18 en Secundaria el próximo año), la consolidación del banco de libros y la gratuidad tanto de plazas de 2 años como de la primera matrícula universitaria.

Según ha remarcado, desde la OCU consideran que estas iniciativas sitúan a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma más asequible para las familias.

La Junta también refuerza los programas de segunda oportunidad para combatir el abandono escolar temprano, ofreciendo formación vinculada a las demandas del mercado laboral y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, con más de 1.000 docentes implicados en su desarrollo.

Durante su comparecencia, el consejero ha estado acompañado de la Delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García, y del delegado de Educación, Ángel Fernández Montes.