Castilla-La Mancha se sitúa en "las cifras más bajas de desempleo de los últimos 18 años", según Franco

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado que Castilla-La Mancha, con los datos de paro conocidos este martes, se sitúa en "las cifras más bajas de desempleo de los últimos 18 años". "Tendríamos que remontarnos a octubre del 2007 para encontrar una cifra tan baja de desempleo en la región", ha afirmado.

Así se ha pronunciado la consejera durante su encuentro con la delegación de la Entidad de Formación para el Trabajo del Estado de Colombia (SENA) en la Oficina Emplea de la ciudad de Toledo.

En declaraciones a los medios, y en relación a los datos de desempleo conocidos este martes, Patricia Franco ha señalado que los datos muestran la estacionalidad en el comportamiento habitual de un mes de octubre y por eso --ha dicho la consejera-- "vemos como sube ligeramente el paro en 1.427 personas en Castilla-La Mancha y desciende en algo más de 1.400 personas también la afiliación".

Esto, según ha abundado, "tiene que ver también con nuestro mercado de trabajo". Ha finalizado la vendimia y por lo tanto "desciende la afiliación en el sector de la agricultura y sube también ligeramente el paro".

Aún así, ha apostillado la responsable de las políticas de empleo de la región, con los datos de paro de hoy, "estamos en las cifras más bajas de desempleo de los últimos 18 años". "Tendríamos que remontarnos a octubre del 2007 para encontrar una cifra tan baja de desempleo en la región".

Y no solo eso, ha recalcado, "sino que a pesar de la subida en términos intermensuales por la finalización de la campaña de la vendimia, estamos teniendo un magnífico comportamiento en los términos interanuales". "Estamos hablando de 10.900 personas en cifra redonda desempleadas menos que hace un año y también, y aprovecho ya para enmarcar la afiliación, estamos hablando de más de 19.900 personas afiliadas más".

AFILIACIÓN

"El descenso de más de 10.900 personas en desempleo con respecto al último año nos hace también encabezar en segunda posición el descenso del desempleo en todo nuestro país en términos interanuales". Por detrás de la comunidad autónoma de Extremadura, Castilla-La Mancha, con un descenso que supera el 8%, sería la segunda comunidad autónoma que más ha descendido el paro en este año.

Y en incrementos de afiliación, "hablamos de cifras, como decía antes, de 19.900 personas afiliadas más". "Esto supone también estar en las cinco primeras posiciones en el crecimiento de la afiliación en el último año en Castilla-La Mancha".

Otro dato también "muy positivo" que ha querido poner de relevancia Patricia Franco ha sido que "por primera vez superamos también las 800.000 personas afiliadas en Castilla-La Mancha para un mes de octubre", que es un mes que tiene marcada una estacionalidad negativa.