La Catedral de Toledo acogerá un funeral oficial en próximos días en memoria de los fallecidos

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, durante una misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral Primada de Toledo acogerá un funeral oficial en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), tal y como ha adelantado este sábado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

Lo ha avanzado antes de pronunciar la homilía de la misa funeral ofrecida en la iglesia parroquial de Urda (Toledo), en memoria de los fallecidos en el accidente de trenes, que ha concelebrado junto al obispo auxiliar, Francisco César García Magán.

Esa "convocatoria oficial de funeral" en la Catedral se realizará "dentro de unos días", ha adelantado el primado, quien ha señalado que "se avisará con tiempo" de la misma.

A ese funeral oficial convocado desde la Archidiócesis de la Toledo junto con toda la provincia eclesiástica de la región, ha invitado "a todos los familiares y todos los que han sufrido" por ese accidente, ha explicado, así como a "todos los obispos que han participado de ese dolor y se han unido a las víctimas y sus familiares".

Además, ha señalado que cuando se celebre ese funeral oficial repasarán la "cantidad de gente todo el mundo", conferencias episcopales enteras, que han escrito --Venezuela, Lisboa, todos los obispos de España--, para expresar "una cercanía y solidaridad que nos ha conmovido".