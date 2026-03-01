Catedrático UCLM defiende la desclasificación 23F: "Los secretos se levantan cuando pasan de la política a la historia"

Archivo - MADRID, ESPAÑA - 23 DE FEBRERO DE 1981: Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados en donde se está produciendo el intento de Golpe de Estado por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Francisco Javier Díaz Revorio, ha valorado la desclasificación de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, considerando que aunque en su momento tuvo sentido su clasificación, de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales y a razones de seguridad nacional y defensa, actualmente ya prevalece el interés histórico.

"Los secretos se levantan cuando el hecho ya ha pasado del ámbito de la política al ámbito de la historia", admite en una entrevista con Europa Press, donde ha señalado que después de tantas décadas transcurridas desde este episodio de la historia de España, "el interés de la defensa o de la seguridad no es tan acuciante" y, sin embargo, "de cara a la investigación histórica pueden aparecer documentos o detalles" concretos.

Aunque admite que en los relacionados con el golpe de Estado y la toma del Congreso "no parece que haya habido ninguna sorpresa sobre lo que ya se sabía, porque se había investigado ampliamente por los historiadores", si destaca que términos jurídicos "parece razonable" que se haya procedido así tras 45 años, recordando que en el caso de España es el Gobierno el que declara o levanta "un poco cuando quiera" el secreto.

Díaz Revorio es consciente de que la desclasificación de los documentos del 23F ha generado "mucho interés, mucha curiosidad" porque "siempre en los documentos aparecen cosas curiosas, detalles que no se conocían", pero en este caso "tampoco hay mucha sorpresa" porque el papel de cada uno de los intervinientes en el golpe "más o menos se sabía y esto lo que hace es confirmarlo y darnos detalles".

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha destaca como "lo más relevante" de los documentos que se han conocido el papel del rey Juan Carlos, sobre el que, desde algunos sectores, "se habían planteado dudas".

Sin embargo, la información conocida confirma "conversaciones muy explícitas y muy claras" y directas del rey con el general Alfonso Armada --impidiéndole que acudiera a la Zarzuela-- o con el teniente general Jaime Milans del Bosch. "El rey durante toda esa tarde no paró de dar órdenes para que esto se parase, con lo cual su papel es fundamental".

Resalta igualmente que hayan aparecido papeles posteriores al 23F de los propios militares golpistas diciendo "que habría que hacer otro tipo de planteamiento, es decir, de retomar el golpe en algún momento de alguna otra manera, pero sin el rey y contra el rey", lo que confirmaría que algunos militares "querían volver a las andadas".

"Son detalles curiosos que lo que hacen es confirmar las tesis" mayoritarias, "ya muy argumentadas", con distinta documentación, manifiesta Díaz Revorio, quien descarta el factor político a la fecha elegida para la desclasificación de estos documentos.

"Hoy, afortunadamente, no existe una amenaza golpista como en los años 80", aclara. "Hoy tenemos otros problemas y, por supuesto, hay otro tipo de situaciones y otro tipo de amenazas. No estoy diciendo con esto que nuestra democracia esté exenta de amenazas o de peligros, pero no es el peligro golpista militar de los años 80".

A su juicio, "no hay que comparar las situaciones sino simplemente valorar lo que tiene esto de positivo desde el punto de vista de transparencia, de publicidad, de favorecer estudios históricos", subraya, calificando como un "ejercicio de transparencia" la forma en la que se han desclasificado estos documentos, a través de la web y en abierto a toda la ciudadanía. "Está muy bien que se pueda acceder y cuanto más fácil sea, mejor".

En este punto, y como hecho diferencial de la desclasificación, resalta que muchos ciudadanos han vivido ese momento también, como sucede en su caso. "Son hechos que podemos recordar", rememorar qué hacíamos. "Es como revivir momentos que en su momento se vivieron de otra manera y desconociendo el trasfondo de todo lo que estaba sucediendo y ahora poder conocerlo" y ahí hay un "interés general" que no solo alcanza a los historiadores o investigadores.

En este punto, Francisco Javier Díaz Revorio confiesa que, personalmente, le gustaría que se desclasificasen documentos de la transición española o de años anteriores que se conocen "por testimonios" y que vivió desde niño como el asesinato del presidente del Gobierno durante la dictadura franquista Luis Carrero Blanco, a manos de ETA. "Hay mucho detalles que seguro que en su momento se conocerán", finaliza.