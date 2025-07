Catorce trabajadores mueren en accidente laboral en Castilla-La Mancha hasta mayo

MADRID/TOLEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 trabajadores fallecieron en Castilla-La Mancha en accidente laboral en los primeros cinco meses del año, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que indican que 12 de esos siniestros fueron durante la jornada laboral y 2 se produjeron 'in itinere'.

De esos catorce accidentes mortales, uno se registró en la provincia de Albacete, otro en la de Ciudad Real, cinco en la de Cuenca, dos en la de Guadalajara y otros cinco --dos de ellos 'in itinere'-- en la de Toledo.

En Castilla-La Mancha, hasta mayo, se registraron 10.914 accidentes, 10.066 de ellos durante la jornada laboral --9.983 leves, 71 graves y 12 mortales-- y 848 'in itínere' --842 leves, cuatro graves y dos mortales--.

Por provincias, en la de Albacete se registraron 1.966 accidentes, 1.781 de ellos durante la jornada y 185 'in itinere'; en la provincia de Ciudad Real fueron 2.186, de los que 2.063 se produjeron en la jornada y 123 'in itinere'; en la de Cuenca se registraron 1.307 accidentes, 1.248 de ellos en la jornada laboral y 59 'in itinere'.

En la provincia de Guadalajara hasta mayo se contabilizaron 1.825 accidentes, 1.619 de ellos en la jornada laboral y 206 'in itinere', mientras que en la provincia de Toledo hubo en esos primeros cinco meses del año 3.630 accidentes laborales, 3.355 de ellos durante la jornada y 275 'in itinere'.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, fueron 297 los trabajadores fallecieron en accidente laboral en los primeros cinco meses del año, siete menos que en igual periodo de 2024, lo que en términos relativos implica un descenso del 2,3%.

La mayor parte de los accidentes mortales del primer trimestre del año se produjeron por infartos y derrames cerebrales (107), golpes por la caída de un trabajador (41), accidentes de tráfico (33) y quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (28), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 4,7% hasta mayo tras registrarse 245 fallecidos, doce menos que en 2024, mientras que los siniestros 'in itinere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa) con resultado de muerte aumentaron un 10,6%, hasta un total de 52 fallecidos, cinco más que entre enero y mayo del año anterior.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 112, con un descenso del 16,4% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, hasta los 19 fallecidos, uno menos que hasta mayo del año anterior (-5%).

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con 70 fallecidos, diez más que en 2024 (+16,7%), y en la industria, que registró 44 muertes, una más que en los primeros cinco meses del año pasado (+2,3%).

El índice de incidencia de accidentes mortales (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta mayo un 6,6%, con descensos del 18,2% en servicios y del 6,3% en agrario y ascensos del 13,9% y 0,8% en construcción e industria.

BAJAN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 4,3% en los cinco primeros meses del año, hasta un total de 243.664, de los que 208.916 se produjeron en el centro de trabajo (-4,8%) y 34.748 fueron accidentes 'in itinere', con un retroceso interanual del 1%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 1.468 hasta mayo, un 2,8% menos, mientras que los siniestros 'in itinere' de carácter grave bajaron un 13,3%, hasta los 351.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 4,8%, hasta un total de 207.203, en tanto que los siniestros 'in itinere' calificados como leves bajaron un 0,9%, hasta los 34.345.

CASI TODOS LOS FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS

La estadística de Trabajo revela además que de los 297 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta mayo, 278 eran asalariados, tres menos que en igual periodo del año anterior (-1,1%), mientras que 19 fallecidos eran trabajadores autónomos, cuatro menos que en los primeros cinco meses de 2024 (-17,4%).

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta mayo 11.306 accidentes laborales con baja, un 16% menos que en igual periodo de 2024, con 10.500 siniestros en jornada de trabajo (-16,5%) y 806 'in itinere', un 8,5% menos.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, entre enero y mayo se notificaron 214.921 accidentes sin baja laboral, un 5,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

UGT INSTA A AGILIZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN

En un comunicado, desde la Unión General de Trabajadores (UGT) han instado a agilizarse los trabajos en la Mesa de Diálogo Social en la que se está debatiendo la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para poner freno a la siniestralidad laboral.

En este sentido, han asegurado, que las datos definitivos de la estadística accidentes de trabajo de 2024 concluye que 830 personas murieron en accidente de trabajo, 65 personas más que en 2023, lo que supone un incremento de 8,5%.

De esta manera, 677 muertes fueron durante la jornada de trabajo y 153 fueron accidentes 'in itinere'. Además, se produjeron 1.200.102 accidentes de trabajo, una cifra que disminuye un 1,43% respecto a los datos definitivos de 2023.

"Cada día mueren dos personas trabajadoras y esto podría evitarse, sin duda, si las empresas cumplieran a rajatabla con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales de nuestro país", han recalcado desde UGT.

Por ello, han urgido a actuar para garantizar la protección de la seguridad y de la vida de la clase trabajadora para lo que se debe actualizar la Ley de Prevención a las nuevas realidades del mundo del trabajo.

"Es evidente que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no ha conseguido uno de sus principales objetivos como es el de que la prevención de riesgos laborales se integre en el sistema general de gestión de la empresa", ha asegurado el sindicato.