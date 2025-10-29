CCOO afea la "imposición" de Junta en aperturas comerciales de domingos y festivos y defiende su propuesta de cero días

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Servicios Castilla-La Mancha ha lamentado "profundamente" la decisión unilateral de la Junta de Comunidades sobre el calendario de aperturas comerciales de domingos y festivos. La propuesta firme del sindicato fue establecer cero días de apertura "para proteger el descanso" de las personas trabajadoras y promover fines de semana de calidad, pero la Junta --según asegura el sindicato-- ha hecho "caso omiso" de esta posición y finalmente ha decidido la apertura de 12 días.

Además, la Federación de Servicios de CCOO CLM ha manifestado su rechazo a que la mayoría de estas aperturas se concentren en el mes de diciembre, "impidiendo la conciliación en fechas en las que los trabajadores y trabajadoras suelen reunirse con sus familias". Esta concentración horaria en períodos festivos "desatiende" la necesidad de equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, advierte el sindicato.

Para el sindicato, esta decisión se "opone directamente" al modelo comercial que desde CCOO Servicios defienden para un sector estratégico, apostando por un desarrollo comercial sostenible y de calidad, donde "la conciliación juega un papel decisivo".

La postura del sindicato de rechazar las aperturas en domingos y festivos se enmarca en la necesidad de impulsar la mejora de las condiciones laborales, ya que "no puede hablarse de un modelo comercial sostenible si no hay una mejora de la calidad del empleo en el sector". En este sentido, CCOO Servicios propone avanzar en la racionalización del tiempo de trabajo, considerando fundamental una regulación pactada en los marcos de negociación colectiva sobre la jornada y ordenación del tiempo de trabajo.

Además, para el sindicato es "crucial" promover un cambio de paradigma en cuanto al óptimo equilibrio empresarial de horario de apertura/atención, nivel de ventas y plantilla mínima necesaria, especialmente ante la aceleración disruptiva que supone el comercio electrónico (e- commerce). "Es esencial abordar de forma consensuada una regulación que pueda homogeneizar lo más posible los horarios comerciales en todo el país".

CCOO Servicios CLM insta a la Junta de Comunidades a considerar la mejora de las condiciones laborales y la conciliación como prioridades, y a construir, junto a los agentes sociales, una 'Alianza por un modelo comercial sostenible'.