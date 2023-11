CCOO CLM considera "insuficiente" la propuesta de CEOE sobre el incremento del SMI

TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha valora la voluntad manifestada por las organizaciones empresariales de sentarse en la mesa de diálogo social para negociar subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024, si bien el sindicato considera que la propuesta de incremento de la CEOE del 3% es "claramente insuficiente".

"Teniendo en cuenta que la patronal finalmente no se sumó al acuerdo sobre la última subida del SMI, es sin duda un avance que ya no se esté discutiendo de la oportunidad o no de subir el SMI, sino que estamos hablando de cuánto incrementarlo", afirma la secretaria de Acción Sindical de CCOO CLM, Nunzia Castelli, en un comunicado.

Sin embargo, desde CCOO CLM discrepan acerca de cómo calcular la subida del SMI, porque entienden que "no es acertado" vincularlo a las subidas salariales pactadas en el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado el pasado mes de mayo, "porque el SMI y el AENC cumplen funciones distintas".

En este sentido, Castelli explica que la función del SMI es asegurar la "dignidad" del empleo y de la persona trabajadora para que ésta no reciba un salario inferior la cuantía del salario mínimo interprofesional. "El SMI debe de proporcionar el mínimo de suficiencia y dignidad que señala la Carta Social Europea (60% del salario medio), por lo que no es adecuado ligar los incrementos del SMI a lo acordado en el V AENC. El AENC recoge cláusulas vinculadas a la evolución de la inflación, habituales en los convenios colectivos, pero de difícil aplicación en un salario mínimo".

Según asegura la dirigente sindical, la subida del SMI debe estar vinculada u orientada, fundamentalmente, por dos factores, en primer lugar, por la subida media de los salarios que para 2023 se ha situado en torno al 5% a nivel estatal y, por otro, al aumento de los precios de los productos básicos, que son los que más inciden sobre la economía. Por tanto, "la subida del 3% es claramente insuficiente y no asegura el cumplimiento de la función del SMI".

Asimismo, la secretaria de Acción Sindical de CCOO CLM recuerda que la subida del SMI es una medida que beneficiará a más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras en el país, 77.000 personas en la región, esto es, el 12% de quienes trabajan a tiempo completo; con un fuerte y positivo impacto de género y generacional, afectando principalmente a mujeres y jóvenes que son quienes tienen salarios más bajos. A su vez, --ha comentado-- tiene un impacto positivo sobre la economía, que tiene una fuerte dependencia del consumo.

"Quedamos, por tanto, a la espera de que el Gobierno convoque a los interlocutores sociales para que cuanto antes se constituya la mesa de diálogo social para abordar esta incremento del SMI, confiando en que podamos alcanzar un acuerdo satisfactorio y útil para las personas trabajadoras".

Por último, CCOO CLM insiste en hacer un llamamiento a las patronales de Castilla-La Mancha a que trasladen la subida del SMI a las tablas salariales de los convenios colectivos. Algunas --advierte-- se niegan a hacerlo, hay muchos trabajadores y trabajadoras de la región que no han visto actualizados sus salarios a la subida del SMI y este es el "escollo" que está impidiendo la renovación de algunos convenios, como está ocurriendo con los del sector del Campo en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.