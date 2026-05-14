CCOO defiende el derecho a huelga como "contrapeso legítimo" y apoya a los 16 trabajadores del metal detenidos

El secretario de acción sindical de CCOO, Javier Pacheco; el secretario general de la Federación de Industria, Francisco San José; y el secretario de Acción Sindical en Castilla-La Mancha, Ángel León. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 14 (EUROPA PRESS)

Los dirigentes de Comisiones Obreras Industria ha defendido este jueves en Puertollano (Ciudad Real) el derecho a la huelga como "contrapeso" y herramienta legítima en los procesos de negociación colectiva y de reivindicación de los derechos laborales, al tiempo que han apoyado a los 16 trabajadores de empresas auxiliares detenidos e identificados el pasado mes de enero por la Policía Nacional por su presunta participación en los hechos acaecidos los días 3 y 4 de noviembre en las inmediaciones del complejo petroquímico de Puertollano durante la huelga del metal.

En declaraciones a los periodistas momentos antes de participar en la jornada 'Huelga no es delito' organizada por Comisiones Obreras Industria, el secretario de acción sindical de CCOO, Javier Pacheco; el secretario general de la Federación de Industria, Francisco San José; y el secretario de Acción Sindical en Castilla-La Mancha, Ángel León, han rechazado "contundentemente" la actuación policial, que consideran un mecanismo utilizado para "cercenar" los derechos básicos y constitucionales de los trabajadores.

El secretario de Acción Sindical, Javier Pacheco, ha informado de que el próximo 16 de julio los trabajadores detenidos han sido citados a declarar en los juzgados de Puertollano, dentro de un proceso de investigación que aún no se ha sustanciado judicialmente y para el que ha pedido, tanto a Delegación del Gobierno como al Ministerio Fiscal, que se sopese "el valor real del derecho constitucional a la huelga y su justa relación de correspondencia con el proceso de investigación abierto".

En todo caso ha denunciado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha derivado en la vulneración "flagrante" del derecho a la libre sindicación, el derecho al libre ejercicio de la huelga y el derecho constitucional a la negociación colectiva, "en la pretensión de vulnerar la autonomía de negociación de un convenio colectivo por el que existe el derecho a protestar y movilizarse".

Pacheco ha subrayado que a trabajadores y sindicatos les ampara el derecho internacional, la Carta Social Europea, la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores, "una arquitectura jurídica que ahora está cercenada por una estrategia tacticista y por un Código Penal que el Gobierno progresista debe resolver".

En este sentido ha recordado que aún sigue vigente la Ley Mordaza, por lo que ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que inicie de inmediato el proceso de derogación de esta ley.

Por su parte, Francisco San José, secretario general de la Federación de Industria, ha recordado que "el derecho a huelga es un derecho constitucional en un estado democrático, y no puede estar amenazado por actuaciones intimidatorias a los trabajadores y trabajadoras y sus representantes legales".

Así, ha puesto el foco en la naturaleza del derecho a huelga "como herramienta de trabajadores y trabajadoras para equilibrar su peso en la mesa de negociación frente a las patronales", al tiempo que ha destacado que los procesos vinculados a la criminalización del derecho a huelga suelen estar vinculados al éxito y consecución de grandes acuerdos que benefician a los trabajadores.

"Por tanto, todo parece que responde a un plan premeditado y estudiado para intentar criminalizar e intimidar, como si fuera un aviso a navegantes ante próximas convocatorias de huelga", ha concluido.

De su lado, Ángel León ha recordado que en 2025 se llevaron a cabo en Castilla-La Mancha medio centenar de huelgas en las cinco provincias, en las que participaron unas 35.000 personas, "sin que en ningún caso ocurriera lo sucedido en Puertollano".

Tras esta jornada informativa, CCOO ha convocado a las 17.30 horas una concentración en la Concha de la Música.