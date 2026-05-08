CCOO duda que las adjudicatarias del transporte sanitario de C-LM actualicen salarios "congelados" desde 2023

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla La Mancha ha mantenido una reunión con el Sescam - CCOO

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión con el Sescam para abordar el contenido del nuevo contrato del transporte sanitario, cita tras la que han valorado que "las mejoras implementadas en el servicio no van a repercutir en las condiciones salariales de las plantillas", con sueldos "congelados" desde 2023.

La formación sindical, que recuerda que los salarios "ni quiera han subido el IPC" en los últimos ejercicios, han lamentado que las antiguas adjudicatarias "se lavaran las manos a la espera del nuevo concurso y las empresas que han conseguido ahora el contrato todavía no están en disposición de negociar", ha informado CCOO en nota de prensa.

Así, el sindicato ha pedido la intermediación del Sescam, como titular del servicio, "pero la administración argumenta que no es parte de la mesa negociadora y que la piedra está en el tejado de las nuevas adjudicatarias".

""Hemos exigido que se garantice que la partida económica destinada al gasto de personal se utiliza realmente para ello, lo que abriría la puerta a poder negociar una mejora salarial en un nuevo convenio" ha explicado Mamen Trujillo, responsable del sector en FSC CCOO.