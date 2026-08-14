CCOO homenajea a las víctimas del accidente de Repsol Puertollano de 2003 que se saldó con 9 fallecidos y 10 heridos

CCOO rinde homenaje a las víctimas del accidente de Repsol Puertollano. - CCOO

CIUDAD REAL 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Ciudad Real ha celebrado un homenaje a las víctimas del accidente en la refinería de Repsol Puertollano del 14 de agosto de 2003 que causó la muerte de 9 trabajadores, hiriendo a otros 10. Un accidente que provocó un cambio en las normas de prevención de riesgos laborales del sector industrial español.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha recordado a Mariano, Josep, Roberto, Gil Remigio, Luis, Jesús Ángel, Juan Carlos, Juan de Dios y Tomas, los nueve trabajadores a cuyas familias rotas "volvemos a abrazar hoy con todo nuestro afecto, respeto y memoria sindical".

La dirigente ha aprovechado para recordar que en el primer semestre del año se han producido en la provincia de Ciudad Real un total de 2.305 accidentes laborales, según ha informado la central sindical por nota de prensa.

"Entre enero y junio ya son 7 los fallecidos y las familias destrozadas frente a los dos siniestros mortales del pasado año por estas fechas, es intolerable" Serrano ha exigido un cambio de actitud en la patronal "que tiene que dejar de preocuparse de lo que cuestan las bajas y garantizar que sus puestos de trabajo en sus empresas sean seguros".

"Menos lamentarse por las bajas médicas y más invertir en prevención - ha dicho - porque el ahorro de seguridad para recortar costes termina cobrándose vidas humanas", ha afirmado, exigiendo la aprobación inmediata, y entrada en vigor, de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"Mantener la lucha diaria para proteger a quienes hoy están a pie de tajo es el mejor homenaje a los nueve trabajadores de Repsol" ha dicho. "De ahí que la mejor forma de rendirles homenaje sea conquistar derechos como se ha hecho en la reciente huelga del metal "gracias a la movilización", ha añadido.

Por último ha hecho mención especial, en estas fechas, a los bomberos y bomberas forestales de Geacam que arriesgan su vida para salvar las de los demás. "Es inaceptable que estén defendiendo nuestros montes, nuestros pueblos y casas en condiciones límite, sin que se respeten descansos, con retenes mermados y con 120 vacantes sin cubrir solo en en nuestra provincia", ha concluido.