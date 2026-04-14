CCOO insiste en reclamar mejoras salariales para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo

Secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León. - CCOO C-LM

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha reiterado su reclamación de mejoras salariales para evitar que las personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo y vuelvan a ser quienes sufran principalmente las consecuencias de la inflación, tras la publicación este martes de los datos oficiales del Índice de Precios del Consumo (IPC).

El sindicato ha subrayado que la tasa de inflación en un 3,7% casi duplica a la registrada en el mes de febrero.

Además, ha señalado que continuará exigiendo la subida de los salarios en las diferentes mesas de negociación de los convenios colectivos con el objetivo de corregir el desequilibrio entre el crecimiento de los precios y el de las rentas de las personas trabajadoras, según ha informado CCOO en nota de prensa.

En este sentido, el secretario regional de Acción Sindical, Ángel León, ha advertido que "el conflicto bélico internacional no puede ser la excusa de las patronales de las cinco provincias para ahondar en la precariedad y en la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras, mientras los márgenes empresariales actuales, que permiten garantizar el IPC, se consolidan en máximos históricos".