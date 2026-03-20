CCOO C-LM aboga por controlar los incentivos fiscales propuestos por el Gobierno para que así logren su objetivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha informado del plan integral de respuesta a las cons - Matias Chiofalo - Europa Press

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha valorado el paquete de medidas anunciadas este viernes por el Gobierno para paliar los efectos negativos de la guerra de Irán, señalando que cualquier tipo de incentivo fiscal para contener los precios energéticos debe controlarse para que realmente alcance el objetivo.

"Lo que aprendimos de la crisis de Ucrania es que las empresas mantuvieron o incrementaron márgenes mientras las familias perdían poder adquisitivo. Por eso creemos que las medidas fiscales deben ser selectivas y controladas y, en este caso, que sirvan para bajar realmente los precios, no para aumentar los márgenes comerciales".

Y añade que aquellas dirigidas a sectores productivos afectados, como el descuento de 20 céntimos en carburantes para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, deben condicionarse al control de precios.

"Si la situación empeora", advierte, "habrá que activar ayudas directas a familias vulnerables, al margen del bono social térmico, eléctrico o la prohibición de interrumpir suministros ya contemplado, sin olvidarnos de los mecanismos para proteger el empleo", ha informado CCOO en nota de prensa.

Desde CCOO proponen que se instaure "el control dinámico del precio de los carburantes para limitar la inflación y que se investiguen las prácticas abusivas". El sindicato pide al Gobierno que priorice las ayudas directas en caso de que la crisis se alargue y afecte a las familias.

Si se diera el caso, se aboga por compensar vía IRPF con una transferencia directa de 200 euros a las personas con una renta inferior a los 23.000 euros y de 300 para los que no superen los 16.576 euros.

De igual modo, Ortega ve procedente que se prorroguen un año más los contratos de alquiler para evitar que las personas inquilinas tengan que afrontar simultáneamente la subida de los precios y de la renta mensual que ya impide a muchas llegar a fin de mes.

"La gratuidad o rebaja del transporte público es una medida muy eficaz y fácil de implementar. Pero debe ir acompañada de una mejora de la calidad y frecuencia del servicio", defiende el líder sindical.

Por último, opina que "es el momento de hacer una gran apuesta por la energía renovable, que en Castilla-La Mancha está muy implantada, para evitar la excesiva dependencia de los combustibles fósiles". "Por eso valoramos las deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga o bombas de calor", ha afirmado.