CCOO C-LM achaca la caída de la afiliación extranjera a que hay empresarios que quieren mano de obra "sin derechos"

Publicado 20/12/2018 15:04:08 CET

TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por que haya empresarios en la región que pretendan tener mano de obra extranjera "sin derechos a la que explotar, después de que la afiliación de personas extranjeras en la Comunidad Autónoma hay caído en 4.393 personas durante el mes de noviembre.

El sindicato ha lamentado que hay "gente que no quiere contratar a las personas en desempleo de la región y prefieren pedir que les abran la opción de contratación en origen en el extranjero", afirmando en nota de prensa que en Castilla-La Mancha hay 18.635 personas extranjeras en paro, de las que 3.436 pertenecen al Sistema Especial Agrario.

En este sentido, la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO ha comentado que estas personas podrían trabajar en la campaña de recogida de aceituna y ha recordado los "recientes casos de detenciones por explotación de personas extranjeras".

CCOO ha apuntado que existen "miles" de personas en desempleo en Castilla-La Mancha, de las cuales casi 100.000 tienen experiencia laboral previa, pero no cobran ningún tipo de prestación o subsidio, así como que la región cuenta con oficinas de empleo que pueden facilitar el contacto entre demandantes de empleo y oferentes. "Si alguien dice que no encuentra personas para trabajar o no ha buscado lo suficiente o lo que no encuentra son personas para explotar", ha remarcado Castellanos.