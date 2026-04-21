CCOO C-LM apunta a "desmontar bulos" sobre las bajas laborales y reivindica el derecho a la seguridad en el trabajo

Raquel Payo y Javier Ortega en rueda de prensa en Toledo. - CCOO C-LM

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha negado que se esté produciendo un abuso de las bajas médicas y ha señalado su intención de "desmontar bulos y contrarrestar discursos alarmistas" sobre las incapacidades temporales.

"Lo que hay son personas que enferman y que no se recuperan a tiempo, porque la recuperación de la salud requiere medios e inversión", ha afirmado el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, en una rueda de prensa concedida este martes en Toledo.

Acompañado por la secretaria regional Diálogo Social y Salud laboral, Raquel Payo, el secretario general del sindicato en Castilla-La Mancha ha presentado las conclusiones del informe 'Ni un día menos: el derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras', subrayando su rechazo a "criminalizar a las personas que se están recuperando por un problema de salud".

"La prestación por incapacidad temporal es un derecho de las personas trabajadoras que se encuentran enfermas o impedidas durante el tiempo necesario para recuperarse y poder volver al trabajo", ha apuntado Ortega. "No es absentismo, como muchos dirigentes empresariales y patronales difunden permanentemente de manera injustificada", ha añadido el dirigente sindical.

Apuntando a los resultados del informe, ha reconocido que existe un incremento del coste de las incapacidades temporales, pero ha apuntado a causas estructurales, alejadas de un abuso del la bajas. En este sentido, ha señalado al incremento de las cotizaciones, el envejecimiento de la población activa y la evolución de cuestiones de salud.

Sobre este último aspecto, desde el sindicato han apuntado a ejemplos como el incremento de las afecciones respiratorias desde la pandemia de covid, el aumento de la incidencia de cuestiones de salud mental, o la cronificación de enfermedades que antes eran mortales.

Frente a esto, Ortega ha dicho a la necesidad de incrementar la inversión, ya que "la recuperación de la salud requiere medios". "El tiempo medio de espera quirúrgica en una especialidad como traumatología, que es una de las más comunes en una IT, cuando uno se rompe un brazo o una pierna, es de 104 días", ha advertido en este sentido.

Además, desde el sindicato han rechazado los argumentos que apuntan a una "falta de control de las bajas", señalando que "la baja un trabajador, no se la coge, se la da un médico, se la da un facultativo".

Finalmente, ha señalado la necesidad de "integrar a las mutuas colaboradoras como entidades gestoras de la seguridad social, para que su eficacia y mecanismos de control respondan, en este caso, exclusivamente al interés general".

CIFRAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL "INSOPORTABLE"

De su lado, Raquel Payo ha apuntado a las cifras de siniestralidad laboral, calificándolas como "insoportables". "En Castilla-La Mancha, en 2025, se produjeron más de 27.000 accidentes de trabajo, 27.170, 48 de ellos mortales, lo que significa que todos los meses en nuestra región cuatro personas fallecieron por el mero hecho de ir a trabajar", ha señalado.

La responsable sindical ha reiterado la exigencia de que "las medidas de prevención sean reales y estén instauradas en los centros de trabajo", ya que "muchos de esos accidentes de los que yo hacía referencia son absolutamente evitables".

Además, ha señalado la necesidad la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, reconociendo que, a pesar de haber sido "novedosa" y haber supuesto "un decenso de la mortalidad", requiere una actualización tras tres décadas de vigencia.

"Requiere de una modificación puesto que las transformaciones en el laboral" ha señalado, planteando ejemplos como "la digitalización, el cambio climático o también la incorporación de la mujer a los centros de trabajo".

Asimismo, se ha referido al nivel de incidencia de enfermedades laborales, advirtiendo que en muchas ocasiones están "invisibilizadas, cuando no totalmente ocultas" señalando que "las organizaciones empresariales insisten en situar de forma absolutamente desenfocada, con un trato erróneo y falto de toda sensibilidad hacia las personas que están enfermas".

MOVILIZACIÓN EL 28 DE ABRIL

Junto a los datos recogidos en el informe, Ortega y Payo han informado sobre los actos previstos por el sindicato de cara a la celebración el próximo 28 de abril del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que incluirán una manifestación en Toledo, desde la Puerta de Bisagra hasta la sede de Fedeto, "para lanzar ese mensaje claro frente a las patronales, la exigencia de unos centros de trabajo seguros y saludables".

"Nos parece fundamental trasladar a la ciudadanía, que esto es un problema de primer orden", ha destacado Raque Payo.