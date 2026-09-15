CCOO C-LM centra su atención en las cláusulas de revisión salarial ante los datos de inflación

Archivo - El secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León. - CCOO C-LM - Archivo

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha centrado su análisis en los datos del IPC hechos públicos este martes que apuntan a un incremento interanual de los precios del 4,7% en la región, en la necesidad de incrementar los salarios para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

El secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León, ha reclamado al Gobierno la fijación de precios de la energía, y a las patronales de la región el reconocimiento de las cláusulas de garantía salarial en la negociación colectiva, según ha trasladado la central sindical por nota de prensa.

"Hay margen para subir los salarios y para negociar unas condiciones laborales dignas, de lo contrario nos veremos abocados a la movilización", advierte León.

El responsable sindical ha recordado que en la actualidad, de los 82 convenios colectivos sectoriales de ámbito provincial que se negocian en Castilla-La Mancha están vigentes 65, lo que supone el 79% del total, con un incremento salarial medio pactado del 3,18%.