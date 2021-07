CCOO cree que se va "en la buena senda" aunque "no hay que relajarse"

TOLEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha asegurado que los datos del desempleo del mes de junio conocidos este viernes -- según los cuales el paro bajó en 4.947 desempleados en Castilla-La Mancha--, indican que "estamos en la buena senda" y que el conjunto de políticas elaboradas por parte del Gobierno "en el peor tiempo que hemos vivido" debido a la pandemia, "está teniendo sus frutos", pese a lo cual no ha querido obviar que aún quedan, a su juicio, "asignaturas pendientes".

No obstante, aunque la noticia es positiva porque ha bajado el desempleo, y lo ha hecho no solo en sectores como el de servicios, que es una actividad más estacional sino también en otros como la industria, donde el empleo es más estable, De la Rosa ha asegurado que "no hay que relajarse" porque el desempleo de las mujeres sigue siendo "más alto" que el de los hombres y la precariedad laboral "sigue siendo la tónica general en cuando a contrataciones que se van realizando".

En declaraciones a los medios, antes de la apertura de la III Escuela de Jóvenes Sindicalistas de CCOO Castilla-La Mancha en Toledo, De la Rosa ha indicado que esos dos últimos aspectos tiene respuesta con la derogación de la reforma laboral, que hará que la estabilidad "sea la tónica general para una recuperación que tiene que durarnos al menos una década. Estamos en tiempo de cambio pero lo que hay que hacer es cambiar esa fórmula de contratación para que este país tenga futuro".

Dicho esto, ha valorado "la recuperación en materia de empleo" en la región, en casi un 2,7% en el último mes y en cifras "parecidas" si se comparan datos interanuales, y que el comportamiento autonómico del paro "ha sido más positivo que lo ha sido en el conjunto del país".

"Estamos en la buena senda, las políticas de ERES, el diálogo social que se ha establecido en el ámbito estatal, la manera de proteger el empleo e impedir que se despidiera a las personas en los peores momentos ha servido para que la empresa y el empleo se recuperen a una velocidad mayor", a lo que ha sumado, en la Comunidad Autónoma, acciones como el recientemente firmado Plan Corresponsables, que generará empleo y dará "frutos positivos".