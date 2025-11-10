CCOO C-LM pide que las cuentas de 2026 recojan más vivienda y rentas mínimas y mejoras para los empleados públicos

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha pedido este lunes al consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 incluya más vivienda, a través de la ejecución del plan del Gobierno central; aumente las rentas mínimas para que lleguen a más gente y que la buena situación económica de la región repercuta en una mejora de las condiciones de los empleados públicos.

Así se ha pronunciado el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, en rueda de prensa, tras la reunión que ha mantenido con el titular de Hacienda para analizar el Proyecto de Ley de unos presupuestos que el sindicato considera "correctos, adecuados y con una hoja de ruta que debe basarse en el mantenimiento de los servicios públicos", pero también atender a esas tres cuestiones que demanda CCOO.

Al sindicato, como ha detallado, le "complace" ver la "buena evolución" de las cifras económicas de la Comunidad Autónoma, pero quiere que ello "favorezca a la clase trabajadora y a las personas más desfavorecidas y que llegue a los bolsillos de los trabajadores".

Algo que "no se hace con políticas fiscales sino con políticas expansivas de inversión pública", según ha destacado el secretario regional de CCOO, que ha valorado que más del 70% del presupuesto vaya a gasto social o que algunas partidas se hayan incrementado, como las relativas al Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo o las referidas a despoblación.

Sin embargo, "hemos trasladado que esta ley tiene que dar un paso más allá porque el crecimiento económico está dejando muchas personas al margen, y es una de las prioridades que tiene el sindicato".

Dicho esto, ha demandado que las rentas mínimas lleguen a más gente, que la "buena circunstancia económica pueda verse reconducida" a las condiciones de trabajo de los empleados públicos y que, en materia de vivienda, se ejecute "de forma eficaz y realista el plan que el Gobierno ha presentado", ya que , en este ámbito, "existe un círculo vicioso que hay que romper".

JUNTA: SEGUIR REDUCIENDO EMPLEO

De su lado, el consejero, que ha dado por concluida con esta reunión la ronda de presentación del Proyecto de Presupuestos a los agentes sociales, ha repasado algunas cifras del mismo, como las referidas a las políticas activas de empleo, que recogen más de 340 millones de euros, 210 millones más que en 2015, dentro del objetivo del Ejecutivo regional de "seguir reduciendo empleo".

Ha aludido, dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales, a la consolidación, a lo largo del próximo año, del Instituto de Salud y Seguridad Laboral; pero también a la "prioridad" que tiene este Gobierno para consolidar "el modelo único integrado de Formación Profesional", en coordinación con la Consejería de Educación, a fin de adaptar la FP al modelo productivo de la región, tanto el de los sectores tradicionales como el de los emergentes.

Igualmente, Juan Alfonso Ruiz Molina ha mencionado la estrategia de despoblación de Castilla-La Mancha para defender que las personas que viven en zonas de riesgo de despoblación tengan los mismos derechos que las que no, de tal modo que la mitad de la inversión del presupuesto de 2026 para este fin se destinará a "potenciar los servicios públicos en estas zonas, así como a impulsar la conciliación, la atención a la infancia o el acceso a la vivienda".

Se trata, ha manifestado, de "hacer partícipes al conjunto de la ciudadanía de la riqueza que entre todos somos capaces de generar" y de seguir comprometidos "con las personas", fundamentalmente con aquellas que lo tiene más difícil, a través de los Presupuestos de 2026.