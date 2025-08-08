CCOO C-LM reclama una ley regional para incentivar la movilidad sostenible a los centros de trabajo

Archivo - La central sindical destaca que los desplazamientos a los centros de trabajo son una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero en la región. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

TOLEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La central sindical Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha reclamado este viernes el impulso de una ley autonómica que apueste por la movilidad sostenible a los centros de trabajo.

Según ha destacado el sindicato, los datos sitúan a Castilla-La Mancha a la cola en el uso de transporte público para desplazamientos laborales en comparación con el resto de España.

De las 784.014 personas que se desplazan diariamente en nuestra región por motivos de trabajo o estudios, tan solo el 32% lo hace en transporte público, el 68% restante lo hace en vehículo privado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, tal como ha trasladado el sindicato en nota de prensa.

CCOO destaca que los desplazamientos por motivos laborales constituyen el principal motivo para emplear el coche en la región. En este sentido, apunta que este hábito es una de las fuentes principales de emisión de gases contaminantes y además supone un riesgo para la seguridad y la vida de los trabajadores y trabajadoras, entre otros problemas. Así, la contaminación atmosférica y acústica provocada por el tráfico es la causa de numerosas enfermedades, especialmente en las zonas urbanas más densas y sus proximidades.

A ello se le suma el elevado número de accidentes de tráfico in itinere, que se ha convertido en una de las principales causas de accidente laboral, ha señalado el secretario de Política Institucional y Desarrollo Territorial de CCOO Castilla-La Mancha, José Manuel Muñoz.

"Hablamos de movilidad sostenible y no solo lo hacemos para evitar la contaminación atmosférica y acústica que produce tantas y tantas enfermedades, también es cuestión de evitar poner en riesgo la vida de las personas trabajadoras, se trata de prevenir los accidentes que se producen al ir o al volver del trabajo, así como evitar desigualdades pueda existir en el acceso al empleo para aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener vehículo en propiedad", señala Muñoz.

Al no disponer de él muchas personas trabajadoras ven como su empleabilidad se reduce drásticamente, como consecuencia, disminuyen los puestos a los que pueden acceder y aumenta su precariedad.

Recientemente los costes para la tenencia, uso y mantenimiento de automóviles han crecido, por lo que no solo han agravado la situación anterior sino que también han mermado significativamente el salario del resto de trabajadores y trabajadoras.

En consecuencia, el secretario de Política Institucional y Desarrollo Territorial insiste en que hay que dar un impulso al asunto de la movilidad sostenible a los centros de trabajo, "es un tema serio que requiere de diálogo social entre la Administración, las empresas y los sindicatos para abordar las medidas que hay que implementar y es una cuestión que hay que llevar a las mesas de negociación colectiva".

"CCOO de Castilla-La Mancha va a seguir haciendo propuestas y demostrando con estudios la necesidad de una ley regional de movilidad sostenible", ha reivindicado el responsable sindical.

Muñoz recuerda que "hace años se consiguió con mucho esfuerzo, mucha lucha y a través de la negociación colectiva que hubiese transporte colectivo para trasladar a las plantillas a los centros de trabajo, pero lamentablemente en algunos casos el uso de este transporte público es residual y esto hay que evitarlo porque nos estamos jugando el futuro del planeta, la seguridad, salud y la vida de las personas trabajadoras".