CCOO C-LM reclama subidas de sueldos mayores en la región tras aumentos un 0,53% inferiores a la media nacional en 2025

El secretario de acción sindical de CCOO C-LM, Ángel León. - CCOO

TOLEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO Castilla-La Mancha ha reclamado este viernes la necesidad de incrementos salariales mayores en la región, tras analizar los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre convenios colectivos en 2025, que muestran un incremento un 0,53% inferior a la media nacional.

Según ha expuesto el sindicato, la variación salarial media en Castilla-La Mancha ha alcanzado el 3% mientras que a nivel nacional la misma se sitúa en el 3,53%, tal y como ha trasladado en una nota de prensa. Por otra parte, la jornada media ha ascendido a 1.776 horas anuales.

La central sindical ha expuesto que en Castilla La Mancha hay 143 convenios que afectan a 238.653 personas trabajadoras en 39.713 empresas.

A lo largo de 2025, la subida salarial ha sido algo menor en los convenios de empresa, donde no supera el 2,71%, según reflejan los 82 convenios suscritos en este ámbito que afectan a 9.875 personas trabajadoras que, de media, realizan 1.719 horas anuales.

Por otro lado, los convenios de ámbito superior a la empresa o sectoriales, 61 en total, registran una subida salarial media del 3,01% y una jornada anual de 1.779 horas, que es a la que se acogen 228.778 personas trabajadoras.

Por provincias, Albacete ratificó 37 convenios, que afectan a 44.201 personas trabajadoras, con una subida del 2,9% y una jornada media de 1.782 horas anuales.

Ciudad Real ha registrado 25 convenios, para 46.765 personas trabajadoras, con una subida media del 3,02% y una jornada anual de 1.774,96 horas.

Cuenca cerró el pasado año 17 convenios con una subida del 2,99% para 32.276 personas trabajadoras y 1.773 horas de jornada anual.

Guadalajara registró 29 convenios con 55.910 personas trabajadoras, una subida del 3,14% (la más alta de la región) y una jornada anual de 1.784 horas.

Por último Toledo, con 30 convenios para 58.726 personas trabajadoras, registró una subida salarial del 2,92% y una jornada anual de 1.769 horas.

DESEQUILIBRIO CON LA INFLACIÓN

CCOO ha apuntado que, en Castilla La Mancha, se ha perdido un poder adquisitivo de 5,5 puntos entre 2020 y 2024 ya que la subida salarial acumulada ronda el 12,1% frente al IPC acumulado del 17,6% en ese periodo que ha servido como base para la actualización de convenios del pasado año.

Asimismo, señala que se estima que el 64% de la población trabajadora cobra menos del 60% del salario medio en España, y que, en Castilla La Mancha, el salario mediano (el que más gente cobra) ronda los 21.071 euros.

"Es por ello que la mejora de los incrementos salariales en la negociación colectiva por encima de la media del país va a ser una prioridad para CCOO Castilla La Mancha. Para el año 2026, y con efectos desde el 1 de enero, vamos a pedir incrementos de todos los conceptos retributivos de al menos el 4%" según el secretario de acción sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León.

INCREMENTO DE LAS HORAS TRABAJADAS

Además, la central sindical ha apuntado al volumen de horas trabajadas, reivindicando la reducción y ordenación del tiempo de trabajo.

En este sentido, ha señalado que en la región se trabaja 1.776 horas frente a las 1.750 horas de trabajo efectivo de media nacional en 2025. Una diferencia de 26 horas al año, lo que equivaldría a tres jornadas laborales más que en el resto del país.

La central sindical ha apuntado al objetivo de incrementar por encima de la media nacional los salarios e introducir la racionalización de horarios en los convenios sectoriales pendientes de negociación en 2026, así como la introducción en los mismos de perspectivas sociales ahora ausentes.