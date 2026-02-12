CCOO C-LM ve "un absoluto despropósito" que PP no asuma el Estatuto tal y como se ha venido trabajando con la ciudadanía

Archivo - Sede de las Cortes de Castilla-La Mancha - CARMEN TOLDOS/CORTES C-LM - Archivo

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha calificado de "absoluto despropósito" que el PP regional no asuma el Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma tal y como se ha venido trabajando con la ciudadanía.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa la secretaria regional de Diálogo Social y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, quien ha calificado la situación en la que se encuentra la modificación de la Carta Magna regional como "una mala noticia".

Del mismo modo, la responsable sindical ha manifestado que para el sindicato el Estatuto es un "texto fundamental", a la vez que ha recordado que su modificación se ha trabajado con la "totalidad" de la ciudadanía castellanomanchega.