CCOO C-LM ve "una mala noticia" que Vox sea un "elemento necesario" para el gobierno de cualquier CCAA

TOLEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha calificado este miércoles como "una mala noticia" que Vox sea un "elemento necesario" para el gobierno de cualquier comunidad autónoma. "Será un lastre y no una ganancia para PP y Cs", ha añadido.

"Ojito con la acción política porque que a veces podemos meternos en unos derroteros que pueden generar muy serias dificultades para los ciudadanos", ha indicado en una rueda de prensa el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa.

De la Rosa ha recordado que 2019 es un año electoral marcado por "difíciles equilibrios aritméticos que pueden arrojar resultados inciertos y complicados de manejar" ante la falta de costumbre de tener que buscar apoyos para gobernar.

Según ha dicho, en esta coyuntura "difícil" no puede faltar el trabajo reivindicativo y sindical, teniendo en cuenta que los trabajadores son "las principales víctimas" de una crisis cuya recuperación sólo se ha visto reflejada en ellas "en una medida muy pequeña".

Además, para el sindicalista, el derecho de las mujeres a reclamarse iguales y pelear por su propia vida no es algo que pueda estar "en tela de juicio", ni en Andalucía ni en cualquier otra parte del país. "No podemos retroceder 20 años y en eso los políticos tienen que tener la responsabilidad de evitar que ese tipo de cosas ocurra", ha dicho.

SUPRESIÓN DE IMPUESTOS

También ha sido preguntado por la supresión de impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, para señalar que no se le antoja posible perseguir un Estado del Bienestar sin que haya un sistema de recaudación para hacerlo posible.

"Detrás de la rebaja de impuestos hay un modelo ideológico muy diferente al mío", ha apuntado De la Rosa, quien ha añadido que los presupuestos del estado no surgen de la nada, sino de los impuestos, y que "jugar" con ellos "es una estrategia electoral barata".

Así, ha indicado que si en la región los partidos quieren entrar en campaña con este asunto, él también lo hará diciendo que le parece "un error garrafal que no se recaude lo necesario". "Los que ganan 6.000 euros al mes no necesitarán un sistema público de pensiones, sanidad o educación pública, el problema surge cuando un tercio de la población no llega a 600 euros al mes".