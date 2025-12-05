CCOO pide a administraciones actuar en las chabolas de Las Peñas de Albacete "donde malviven decenas de personas"

Reparto de ayuda en el asentamiento. - CCOO

ALBACETE 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Albacete ha expresado su "profunda preocupación" por las condiciones "infrahumanas en las que se encuentran decenas de personas trabajadoras llegadas de otros países, que malviven en esta provincia, o son explotadas laboralmente por redes criminales que sólo buscan su beneficio económico a costa de pisotear los derechos humanos más esenciales".

El sindicato ha reaccionado de este modo después de que un incendio arrasara este jueves 25 chabolas en la carretera de Las Peñas, donde "centenares de personas malviven desde hace décadas entre chabolas y basura a pocos minutos del centro de Albacete, en situación de pobreza, y sin la garantía de unas condiciones mínimas de salubridad".

"Aunque se desconoce el número de personas afectadas, más de una veintena de plazas tuvieron que ser reservadas en el albergue municipal", ha indicado el secretario de políticas sociales de CCOO Albacete, Juan Rodenas, según informa el sindicato.

De ahí que haya recordado a las administraciones su deber de controlar estas situaciones, "que afectan a la seguridad y a los derechos laborales, y a los empleadores de estas personas, mayoritariamente migrantes".

"Es su obligación proporcionar alojamientos dignos para ellas durante el tiempo que duran las campañas en las que participan.

Queremos pedir a todas las administraciones que tomen cartas en el asunto y no miren a otro lado. Con la llegada del frio y las heladas esperemos que no fallezca nadie por hipotermia o por incendios al intentar calentarse" ha aseverado Rodenas.

Dicho esto, también se ha referido a la operación policial que ha conseguido sacar de la explotación a más de 300 migrantes y desmantelar una red que operaba en ocho provincias.

"Las víctimas vivían en condiciones infrahumanas, durmiendo en esterillas en el suelo, sin ventilación ni aseos, con jornadas de 12 horas ininterrumpidas y teniendo que pagar hasta por ser transportados al campo. Además se usurpaba su identidad para falsificar los papeles con los que se daba una falsa sensación de regularización", ha lamentado Rodenas.

"Desde CCOO queremos felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Inspección de Trabajo que han desarticulado dicha red sobre la que pedimos que caiga todo el peso de la ley. Todos los que han visto una oportunidad de negocio en la explotación de inmigrantes tienen que saber que Albacete no es un lugar para delinquir y que acabarán detenidos" ha expresado.