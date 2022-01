CCOO pide permiso retribuido para trabajadores de Enseñanza que tengan que cuidar a menores con COVID-19

ALBACETE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación regional de Enseñanza de CCOO ha reclamado un permiso retribuido para los profesionales de la Enseñanza que tengan que quedarse al cuidado de menores o familiares dependientes contagiados por el COVID, así como que se analice y se revise la normativa sobre el número o el porcentaje de alumnos (cinco alumnos o un 20 por ciento) a partir de los cuales se confina un aula.

Estas son dos de las medidas que propone y reclama el sindicato para minimizar los efectos de la pandemia entre la comunidad educativa, propuestas que los responsables de CCOO Enseñanza han registrado este lunes en las delegaciones de la Consejería de Educación en las cinco provincias de la región; y simultáneamente en el resto del país, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

La secretaria regional de Seguridad y Salud Laboral de CCOO Enseñanza, Carmen Iniesta, que ha registrado las propuestas del sindicato en la delegación provincial de Educación en Albacete, ha explicado que, además de nuevas medidas preventivas, "también queremos que se refuercen otras ya implantadas en Castilla-La Mancha, porque sí es verdad que en nuestra comunidad los comités de salud laboral sí que han sido convocados".

Entre las medidas que plantea CCOO Enseñanza, Iniesta ha destacado la petición de que la administración informe puntualmente a los representantes sindicales de la afectación del COVID en la comunidad educativa.

El sindicato pide también que se rebajen las ratios, como "única vía para asegurar la distancia interpersonal en las aulas"; que se refuercen las plantillas de los centros educativos, tanto de personal docente como no docente, y que se agilicen los procedimientos para realizar las sustituciones de profesionales en baja laboral.

CCOO Enseñanza pide además "una especial consideración con el personal de los centros de Educación Infantil y de personas con discapacidad" y con las personas vulnerables; que la Administración se encargue de facilitar a los centros todos los materiales relacionados con la protección contra la COVID, como mascarillas, geles y pantallas protectoras; y también de instalar medidores de CO2.

Respecto a la petición de "un permiso retributivo" para las personas trabajadoras de la Enseñanza, docentes y no docentes, para poder cuidar a hijos menores o familiares dependientes afectados por el COVID, Iniesta ha explicado que en su sector es "muy difícil, por no decir imposible flexibilizar la jornada". "Si tenemos algún caso, no tenemos más opción que solicitar un permiso, y queremos que sea retribuido"