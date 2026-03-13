CCOO plantea denunciar de nuevo a la Mancomunidad del Taibilla por las represalias a empleados tras ganar una sentencia

Archivo - Juan Zamora, Responsable de CCOO en la Administración General del Estado en Albacete. - CCOO - Archivo

ALBACETE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicatos Comisiones Obreras de Albacete (CCOO) ha anunciado este viernes en su sede de la ciudad que están planteando volver a denunciar a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por las "represalias que está habiendo contra los trabajadores como reacción a la sentencia" que acaban de ganarle al organismo público por las trabas que ponía a la hora de disponer de los días de asuntos propios.

Según ha detallado el responsable del sindicato de la Administración General en Albacete, Juan Zamora, la última sentencia, del Tribunal Supremo, soluciona el problema "por el cuál nuestros compañeros no podían cogerse los días de asuntos propios porque les decían que no iban dentro del calendario normal".

La disputa legal ha llevado una larga trayectoria hasta el Supremo, ya que el fallo del Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la dirección del organismo y otros dos sindicatos, UGT y CSIF, que se opusieron a la denuncia de CCOO.

"Sabíamos que teníamos la razón, por eso recurrimos y finalmente el Supremo ha hecho sentencia de casación", ha aclarado Zamora.

Ahora, los representantes sindicales de CCOO se plantean reemprender la batalla legal ante las represalias que aseguran que han seguido a su victoria en los tribunales, según ha explicado el delegado sindical Toni Hervás.

"A raíz de la sentencia la dirección se ha ceñido a la máxima de 1.642 horas laborales que establece, sin aplicar el resto de cosas que se habían pactado previamente", ha explicado Hervás, poniendo como ejemplo el corte de "algunas horas por el solapamiento de turnos que se produce en unas instalaciones que tienen que funcionar 24 horas los 365 días del año".

Hervás ha catalogado la actitud de la dirección como "una clara represalia" ante la que están debatiendo presentar "una demanda por atacar los derechos fundamentales de los trabajadores".

El delegado, quien ha recordado que en el pasado ya tuvo un juicio con el organismo para poder coger sus horas sindicales, ha criticado que la dirección "ni pacta ni dialoga", ignorando la negociación y el convenio colectivo vigente.

Desde el sindicato han elevado la importancia de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, de la que depende el agua potable de pueblos como Ferez, Caravaca de la Cruz y Socovos, además de suministrar a grandes ciudades como Valencia, Murcia o Cartagena, abasteciendo a unos dos millones de personas a través de unas instalaciones críticas que, según critica el sindicato, no disponen de suficiente personal.

"El problema surge por una falta de personal, falta el 35% de la plantilla para poder prestar el servicio en condiciones", ha asegurado Hervás.

El secretario general de CCOO en el Ministerio de Transición Ecológica, Javier Chamorro, ha reivindicado una oferta de empleo público extraordinaria para solucionar verdaderamente el problema.

Chamorro ha valorado que la gestión de aguas se enfrenta "a un déficit de personal, con una plantilla muy envejecida" que trabaja en instalaciones complejas y requiere de una alta profesionalización "para estar preparada ante cualquier emergencia" en "un contexto de cambio climático y con fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes".

Desde CCOO han enfatizado que la situación de acoso al personal de la Mancomunidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y con una plantilla total de 80 personas, ha llegado al punto de que algunos de sus trabajadores se están planteando traslados.